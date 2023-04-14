Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Македонии и Фракии
  4. периферия Центральная Македония
  5. Municipality of Thessaloniki
  6. Таунхаусы

Купить таунхаус с видом на горы в Thessaloniki Municipal Unit, Греция

Таунхаус В архив
Очистить
1 объект найдено
Таунхаус 3 спальнив Municipality of Thessaloniki, Греция
Таунхаус 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,550,000
Продается таунхаус площадью 300 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Пятый эт…

Параметры недвижимости в Thessaloniki Municipal Unit, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти