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Купить таунхаус в Thessaloniki Municipal Unit, Греция

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3 объекта найдено
Таунхаус 3 спальнив Municipality of Thessaloniki, Греция
Таунхаус 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 ванных комнат 4 Этаж
€ 260,000
Charilaou ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 172 m2, , …
Таунхаус 3 спальнив Municipality of Thessaloniki, Греция
Таунхаус 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,550,000
Продается таунхаус площадью 300 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Пятый эт…
Таунхаус 5 спаленв Municipality of Thessaloniki, Греция
Таунхаус 5 спален
Municipality of Thessaloniki, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольны…

Параметры недвижимости в Thessaloniki Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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