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Купить недвижимость с бассейном в Thessaloniki Municipal Unit, Греция

2 объекта найдено
Квартира 2 спальнив Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
2 Количество комнат 130 м² 8 Этаж
€ 430,000
Квартира расположена в 8 этажном здании на 7 этаже и состоит из 3 комнат: гостиная, кухня, с…
Таунхаус 3 спальнив Municipality of Thessaloniki, Греция
Таунхаус 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,550,000
Продается таунхаус площадью 300 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Пятый эт…

Параметры недвижимости в Thessaloniki Municipal Unit, Греция

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с видом на море
с видом на озеро
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