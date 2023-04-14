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Купить квартира-студия в Thessaloniki Municipal Unit, Греция

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4 объекта найдено
Студия 1 спальняв Municipality of Thessaloniki, Греция
Студия 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 ванных комнат 43 м²
€ 125,000
Код недвижимости: HPS3558 - Студия ПРОДАЕТСЯ в Салониках Ipoloipo kentrou Thessalonikis для …
Студия 1 ваннаяв Municipality of Thessaloniki, Греция
Студия 1 ванная
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 ванных комнат 25 м²
€ 65,000
Код недвижимости: HPS1413 - Студия ПРОДАЕТСЯ в Салониках Charilaou за € 65.000. Это 25 кв. С…
Студия 1 спальняв Municipality of Thessaloniki, Греция
Студия 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 ванных комнат 29 м²
€ 80,000
Код недвижимости: HPS1416 - Студия ПРОДАЕТСЯ в Салониках Charilaou для € 80.000. Это 29 кв. …
Студия 1 ваннаяв Municipality of Thessaloniki, Греция
Студия 1 ванная
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 ванных комнат 20 м²
€ 39,900
Код недвижимости: HPS1137 - Студия ПРОДАЕТСЯ в Салониках Фалиро за € 39,900. Это 20 кв. Студ…

Параметры недвижимости в Thessaloniki Municipal Unit, Греция

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