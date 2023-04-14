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Купить дом в Thessaloniki Municipal Unit, Греция

14 объектов найдено
Дом 3 спальнив Municipality of Thessaloniki, Греция
Дом 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
3 Количество комнат 138 м² 5 Этаж
€ 420,000
Kato Toumpa ПРОДАЁТСЯ Дом 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 138 m2, 2 Уровни,…
Коттедж 6 комнатв Municipality of Thessaloniki, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Thessaloniki, Греция
6 Количество комнат Количество этажей 1
€ 700,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 170 кв.м в Салониках. Из окон открывается вид на море. …
Дом 3 спальнив Municipality of Thessaloniki, Греция
Дом 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
2 ванных комнат 138 м²
€ 420,000
Property Code: HPS3298 - House FOR SALE in Thessaloniki Kato Toumpa for €420.000 . This 138 …
Таунхаус 3 спальнив Municipality of Thessaloniki, Греция
Таунхаус 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 ванных комнат 4 Этаж
€ 260,000
Charilaou ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 172 m2, , …
Таунхаус 3 спальнив Municipality of Thessaloniki, Греция
Таунхаус 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,550,000
Продается таунхаус площадью 300 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Пятый эт…
Коттедж 1 комнатав Municipality of Thessaloniki, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
На продажу выставлено историческое здание площадью 140 квадратных метров, расположенное в ве…
Коттедж 7 спаленв Municipality of Thessaloniki, Греция
Коттедж 7 спален
Municipality of Thessaloniki, Греция
9 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 800,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 320 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из 2 спаль…
Таунхаус 5 спаленв Municipality of Thessaloniki, Греция
Таунхаус 5 спален
Municipality of Thessaloniki, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольны…
Коттедж 5 спаленв Municipality of Thessaloniki, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Thessaloniki, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 5-этажный коттедж площадью 245 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной к…
Коттедж 2 спальнив Municipality of Thessaloniki, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Продается 5-этажный коттедж площадью 130 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной к…
Коттедж 5 спаленв Municipality of Thessaloniki, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Thessaloniki, Греция
9 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной с…
Коттедж 3 спальнив Municipality of Thessaloniki, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 320,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из одной клад…
Коттедж 4 спальнив Municipality of Thessaloniki, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 480,000
Продается ветхое жилье, 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит…
Коттедж 4 спальнив Municipality of Thessaloniki, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 255 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 2 спальных…

Параметры недвижимости в Thessaloniki Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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