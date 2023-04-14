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Купить коттедж с видом на море в Thessaloniki Municipal Unit, Греция

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3 объекта найдено
Коттедж 6 комнатв Municipality of Thessaloniki, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Thessaloniki, Греция
6 Количество комнат Количество этажей 1
€ 700,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 170 кв.м в Салониках. Из окон открывается вид на море. …
Коттедж 5 спаленв Municipality of Thessaloniki, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Thessaloniki, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 5-этажный коттедж площадью 245 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной к…
Коттедж 5 спаленв Municipality of Thessaloniki, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Thessaloniki, Греция
9 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной с…

Параметры недвижимости в Thessaloniki Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
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