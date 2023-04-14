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Купить коттедж с видом на горы в Thessaloniki Municipal Unit, Греция

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2 объекта найдено
Коттедж 5 спаленв Municipality of Thessaloniki, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Thessaloniki, Греция
9 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной с…
Коттедж 3 спальнив Municipality of Thessaloniki, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 320,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из одной клад…

Параметры недвижимости в Thessaloniki Municipal Unit, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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