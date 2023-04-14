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Купить квартиру с видом на горы в Thessaloniki Municipal Unit, Греция

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12 объектов найдено
Квартира 2 спальнив Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
3 Количество комнат 2/1 Этаж
€ 145,000
Район: Вардарис
Квартира 2 спальнив Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 200,000
Продается квартира площадью 120 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сос…
Квартира 3 комнатыв Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
3 Количество комнат 4/1 Этаж
€ 188,000
Продается квартира площадью 85 кв.м в Салониках. Квартира расположена на этаже и состоит из …
Квартира 1 комнатав Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 6/1 Этаж
€ 45,000
Продается квартира площадью 19 кв.м в Салониках. Квартира расположена на седьмом этаже и сос…
Квартира 3 спальнив Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 5/1 Этаж
€ 310,000
Продается квартира площадью 150 кв.м в Салониках. Квартира расположена на шестом этаже и сос…
Квартира 2 спальнив Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 6/8 Этаж
€ 280,000
Продается квартира площадью 95 кв.м в Салониках. Квартира расположена на седьмом этаже и сос…
Квартира 3 спальнив Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат 6/1 Этаж
€ 450,000
Продается квартира площадью 213 кв.м в Салониках. Квартира расположена на седьмом этаже и со…
Квартира 3 спальнив Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 7/1 Этаж
€ 320,000
Продается квартира площадью 98 кв.м в Салониках. Квартира расположена на восьмом этаже и сос…
Квартира 5 спаленв Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 5 спален
Municipality of Thessaloniki, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат 6/1 Этаж
€ 1,300,000
Продается квартира площадью 207 кв.м в Салониках. Квартира расположена на седьмом этаже и со…
Квартира 2 спальнив Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 140,000
Продается квартира площадью 80 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и с…
Квартира 2 спальнив Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 8/1 Этаж
€ 340,000
Продается квартира площадью 106 кв.м в Салониках. Квартира расположена на девятом этаже и со…
Квартира 1 спальняв Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
2 Количество комнат 2 ванных комнат 6/1 Этаж
€ 450,000
Продается квартира площадью 160 кв.м в Салониках. Квартира расположена на седьмом этаже и со…

Параметры недвижимости в Thessaloniki Municipal Unit, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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