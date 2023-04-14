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Греция
Македонии и Фракии
периферия Центральная Македония
Municipality of Thessaloniki
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Купить квартиру в Thessaloniki Municipal Unit, Греция
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206 объектов найдено
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Квартира 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 210,000
Продается квартира площадью 90 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
Квартира 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 Количество комнат
1 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 75,000
Продается квартира площадью 23 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
Квартира 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 93,000
Продается квартира площадью 41 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
Квартира 2 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
3/1 Этаж
€ 215,000
Продается квартира площадью 75 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и с…
Квартира 2 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 125,000
Продается квартира площадью 85 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
Квартира 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
3 Количество комнат
145 м²
5 Этаж
€ 395,000
Ano Toumpa ПРОДАЁТСЯ Квартира 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 145 m2, 5…
Квартира 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
4/1 Этаж
€ 105,000
Продается квартира площадью 50 кв.м в Салониках. Квартира расположена на пятом этаже и состо…
Квартира 2 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
5/1 Этаж
€ 145,000
Продается квартира площадью 52 кв.м в Салониках. Квартира расположена на шестом этаже и сост…
Квартира 2 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
3/1 Этаж
€ 140,000
Продается квартира площадью 61 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и с…
Квартира 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
2/1 Этаж
€ 125,000
Продается квартира площадью 43 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и сос…
Квартира 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 95,000
Продается квартира площадью 31 кв.м в Салониках. Квартира расположена на первом этаже и сост…
Квартира 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 80,000
Продается квартира площадью 28 кв.м в Салониках. Квартира расположена на первом этаже и сост…
Квартира 2 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 250,000
Продается квартира площадью 83 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и с…
Квартира 2 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 265,000
Продается квартира площадью 108 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сос…
Квартира 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 125,000
Продается квартира площадью 38 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и с…
Квартира 2 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 168,000
Продается квартира площадью 71 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и с…
Квартира 3 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 100,000
Продается квартира площадью 69 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на этаже и состоит из
Квартира 2 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 82,000
Продается квартира площадью 60 кв.м в Салониках. Квартира расположена на первом этаже и сост…
Квартира 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 115,000
Две квартиры на первом этаже продаются вместе (60 кв.м. и 30 кв.м.). Район: Сикиэс
Квартира 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
130 м²
7/8 Этаж
€ 490,000
Продается: квартира 130 кв.м. на 7 этаже (не последнем) в центре города на Эрму. Она состоит…
Квартира 3 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
3 Количество комнат
5/1 Этаж
€ 160,000
Продается квартира площадью 82 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на этаже и со…
Квартира 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
3/1 Этаж
€ 95,000
Продается квартира площадью 45 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и с…
Квартира 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 25,000
Продается квартира площадью 24 кв.м в Салониках. Квартира расположена на цокольном этаже и с…
Квартира 2 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
2/1 Этаж
€ 136,500
Продается квартира площадью 81 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и сос…
Квартира 2 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
2 Количество комнат
2/1 Этаж
€ 105,000
Продается квартира площадью 44 кв.м в Салониках. Квартира расположена на этаже и состоит из …
Квартира 2 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
5/1 Этаж
€ 270,000
Продается квартира площадью 110 кв.м в Салониках. Квартира расположена на шестом этаже и сос…
Квартира 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
5/1 Этаж
€ 395,000
Продается квартира площадью 160 кв.м в Салониках. Квартира расположена на шестом этаже и сос…
Квартира 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
8/1 Этаж
€ 285,000
Продается квартира площадью 45 кв.м в Салониках. Квартира расположена на девятом этаже и сос…
Квартира 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
5/1 Этаж
€ 290,000
Продается квартира площадью 130 кв.м в Салониках. Квартира расположена на шестом этаже и сос…
Квартира 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 325,000
Продается квартира площадью 407 кв.м в Салониках. Квартира расположена на этаже и состоит из…
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Параметры недвижимости в Thessaloniki Municipal Unit, Греция
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