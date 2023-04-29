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Жильё в Салоники, Греция

Trilofos
94
Neo Rysio
76
Неа-Каликратия
64
Эпаноми
53
Неа-Триглия
51
Plagiari
45
Neoi Epivates
41
Drymos
38
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1 248 объектов найдено
Квартира 3 спальни в triadi, Греция
Квартира 3 спальни
triadi, Греция
2 ванных комнат 109 м²
€ 240,000
Property Code: HPS3926 - Apartment FOR SALE in Thermi Center for €240.000 . This 109 sq. m. …
Квартира 3 спальни в triadi, Греция
Квартира 3 спальни
triadi, Греция
2 ванных комнат 109 м²
€ 260,000
Property Code: HPS3927 - Apartment FOR SALE in Thermi Center for €260.000 . This 109 sq. m. …
Квартира 3 спальни в triadi, Греция
Квартира 3 спальни
triadi, Греция
2 ванных комнат 108 м²
€ 240,000
Property Code: HPS3928 - Maisonette FOR SALE in Thermi Center for €240.000 . This 108 sq. m.…
Квартира 2 спальни в triadi, Греция
Квартира 2 спальни
triadi, Греция
2 ванных комнат 80 м²
€ 200,000
Property Code: HPS3929 - Maisonette FOR SALE in Thermi Center for €200.000 . This 80 sq. m. …
Дом 4 спальни в triadi, Греция
Дом 4 спальни
triadi, Греция
1 ванных комнат 180 м²
€ 440,000
Property Code: HPS3925 - House FOR SALE in Thermi Center for €440.000 . This 180 sq. m. Hou…
Квартира 3 спальни в Месимерион, Греция
Квартира 3 спальни
Месимерион, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 85,000
Продается квартира площадью 84 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тре…
Таунхаус 3 спальни в Nea Plagia, Греция
Таунхаус 3 спальни
Nea Plagia, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 185,000
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый …
Коттедж 2 спальни в Nea Irakleia, Греция
Коттедж 2 спальни
Nea Irakleia, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 185,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из 2 спальных ко…
Квартира 2 спальни в Неа-Каликратия, Греция
Квартира 2 спальни
Неа-Каликратия, Греция
1 ванных комнат 79 м²
€ 158,000
Property Code: HPS3908 - Apartment FOR SALE in Kallikrateia Center for €158.000 . This 79 sq…
Коттедж 6 спален в Эпаноми, Греция
Коттедж 6 спален
Эпаноми, Греция
8 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 120,000
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 204 кв.м в пригороде города Салоники. Пер…
Квартира 1 спальня в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 52,000
Продается квартира площадью 30 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
Квартира 1 комната в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 92,000
Продается квартира площадью 30 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и с…
Квартира 1 спальня в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 119,000
Продается квартира площадью 45 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и с…
Квартира 1 спальня в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 90,000
Продается квартира площадью 70 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
Коттедж 6 спален в Makrigialos, Греция
Коттедж 6 спален
Makrigialos, Греция
8 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 230,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 236 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Таунхаус 3 спальни в Agia Paraskevi, Греция
Таунхаус 3 спальни
Agia Paraskevi, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 134,000
Продается таунхаус площадью 109 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
Коттедж 5 спален в Krini, Греция
Коттедж 5 спален
Krini, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 420,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 262 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 2 спальны…
Квартира 3 спальни в Перея, Греция
Квартира 3 спальни
Перея, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 4/1 Этаж
€ 155,000
Продается квартира площадью 94 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на пят…
Квартира 4 спальни в triadi, Греция
Квартира 4 спальни
triadi, Греция
1 ванных комнат 179 м²
€ 400,000
Property Code: HPS3904 - Maisonette FOR SALE in Thermi Center for €400.000 . This 179 sq. m.…
Квартира 4 спальни в triadi, Греция
Квартира 4 спальни
triadi, Греция
1 ванных комнат 179 м²
€ 420,000
Property Code: HPS3905 - Maisonette FOR SALE in Thermi Center for €420.000 . This 179 sq. m.…
Квартира 2 спальни в Неа-Каликратия, Греция
Квартира 2 спальни
Неа-Каликратия, Греция
1 ванных комнат 100 м²
€ 140,000
The building with apartments is located 900 meters from the sandy beach in Nea Kallikratia. …
Квартира 4 спальни в triadi, Греция
Квартира 4 спальни
triadi, Греция
1 ванных комнат 179 м²
€ 460,000
Код недвижимости: HPS3901 - Мезонет НА ПРОДАЖУ в Термицентре для € 460.000 . Это 179 кв. Ме…
Квартира 4 спальни в triadi, Греция
Квартира 4 спальни
triadi, Греция
1 ванных комнат 179 м²
€ 450,000
Код недвижимости: HPS3902 - Мезонет НА ПРОДАЖУ в Терми Центре для € 450.000 . Это 179 кв. М…
Квартира 4 спальни в triadi, Греция
Квартира 4 спальни
triadi, Греция
1 ванных комнат 179 м²
€ 430,000
Код недвижимости: HPS3903 - Мезонет НА ПРОДАЖУ в Термицентре для € 430.000 . Это 179 кв. Ме…
Квартира 2 спальни в Nea Plagia, Греция
Квартира 2 спальни
Nea Plagia, Греция
1 ванных комнат 80 м²
€ 125,000
Квартира расположена в Неа Плагия, всего в 100 метрах от прекрасного широкого песчаного пляж…
Квартира 3 спальни в triadi, Греция
Квартира 3 спальни
triadi, Греция
2 ванных комнат 112 м²
€ 255,000
Код недвижимости: HPS3882 - Квартира на продажу в Терми Центре для € 255.000 . Это 112 кв. …
Дом 4 спальни в triadi, Греция
Дом 4 спальни
triadi, Греция
2 ванных комнат 332 м²
€ 850,000
Код недвижимости: HPS3880 - Дом для продажи в Терми Центре для € 850.000 . Это 332 кв. Дом …
Дом 3 спальни в Tagarades, Греция
Дом 3 спальни
Tagarades, Греция
3 ванных комнат 175 м²
€ 400,000
Код недвижимости: HPS3879 - Дом для продажи в районе аэропорта Терми Македония для € 400.000…
Квартира 3 спальни в Перея, Греция
Квартира 3 спальни
Перея, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 2/2 Этаж
€ 155,000
Продается квартира площадью 108 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тр…
Квартира 1 спальня в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 90,000
Продается квартира площадью 33 кв.м в Салониках. Квартира расположена на первом этаже и сост…

Параметры недвижимости в Салоники, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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