Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Греция
  4. Македонии и Фракии
  5. периферия Центральная Македония
  6. The Municipality of Sithonia
  7. Виллы

Виллы с бассейном в The Municipality of Sithonia, Греция

Никити
12
Неос-Мармарас
6
Сикея
6
Вилла В архив
Очистить
5 объектов найдено
Вилла 5 комнат в The Municipality of Sithonia, Греция
Вилла 5 комнат
The Municipality of Sithonia, Греция
Комнаты 5
Количество этажей 2
Новые виллы с красивым видом на море и частным бассейном. Площадь двух вилл 135 кв.м. и двух…
€ 595,000
Вилла 3 спальни в Сикея, Греция
Вилла 3 спальни
Сикея, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 132 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
Цена по запросу
Вилла 5 спален в Сикея, Греция
Вилла 5 спален
Сикея, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
Цена по запросу
Вилла 5 спален в Торони, Греция
Вилла 5 спален
Торони, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 175 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цокол…
Цена по запросу
Вилла 4 спальни в Сикея, Греция
Вилла 4 спальни
Сикея, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
Проект "ИРО" Двухэтажная вилла имеет площадь 150 кв.м. На первом этаже расположены просторна…
Цена по запросу

Параметры недвижимости в The Municipality of Sithonia, Греция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти