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Виллы с видом на горы в The Municipality of Sithonia, Греция

Никити
12
Неос-Мармарас
6
Сикея
6
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12 объектов найдено
Вилла 1 комната в Айос-Николаос, Греция
Вилла 1 комната
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Вилла построена на возвышенности от уровня моря с прекрасным видом на Святую гору Афон. Архи…
Цена по запросу
Вилла 4 спальни в The Municipality of Sithonia, Греция
Вилла 4 спальни
The Municipality of Sithonia, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 256 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
€ 500,000
Вилла 5 спален в The Municipality of Sithonia, Греция
Вилла 5 спален
The Municipality of Sithonia, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 400 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
€ 4,500,000
Вилла 1 комната в The Municipality of Sithonia, Греция
Вилла 1 комната
The Municipality of Sithonia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается трехэтажный дом на юге полуострова Кассандра, Халкидики. Общая площадь здания - 30…
€ 1,000,000
Вилла 4 спальни в Неос-Мармарас, Греция
Вилла 4 спальни
Неос-Мармарас, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 400 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
€ 1,200,000
Вилла 2 спальни в The Municipality of Sithonia, Греция
Вилла 2 спальни
The Municipality of Sithonia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Вилла…
€ 700,000
Вилла 10 комнат в The Municipality of Sithonia, Греция
Вилла 10 комнат
The Municipality of Sithonia, Греция
Комнаты 10
Количество этажей 2
Продается вилла на стадии строительства в самом живописном месте региона Ситония. Вилла, пло…
€ 3,500,000
Вилла 13 спален в Неос-Мармарас, Греция
Вилла 13 спален
Неос-Мармарас, Греция
Комнаты 19
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
€ 4,000,000
Вилла 4 спальни в Неос-Мармарас, Греция
Вилла 4 спальни
Неос-Мармарас, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
€ 519,000
Вилла 5 спален в Неос-Мармарас, Греция
Вилла 5 спален
Неос-Мармарас, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на ста…
€ 650,000
Вилла 5 спален в Торони, Греция
Вилла 5 спален
Торони, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 175 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цокол…
Цена по запросу
Вилла 4 спальни в Сикея, Греция
Вилла 4 спальни
Сикея, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
Проект "ИРО" Двухэтажная вилла имеет площадь 150 кв.м. На первом этаже расположены просторна…
Цена по запросу

Параметры недвижимости в The Municipality of Sithonia, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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