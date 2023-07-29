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Таунхаусы с бассейном в The Municipality of Sithonia, Греция

Никити
32
Неос-Мармарас
3
Таунхаус В архив
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2 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни в The Municipality of Sithonia, Греция
Таунхаус 3 спальни
The Municipality of Sithonia, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€ 450,000
Таунхаус 3 спальни в The Municipality of Sithonia, Греция
Таунхаус 3 спальни
The Municipality of Sithonia, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 135 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€ 230,000

Параметры недвижимости в The Municipality of Sithonia, Греция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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