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Таунхаусы с видом на море в The Municipality of Sithonia, Греция

Никити
32
Неос-Мармарас
3
Таунхаус В архив
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37 объектов найдено
Таунхаус 2 спальни в Торони, Греция
Таунхаус 2 спальни
Торони, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
€ 200,000
Таунхаус 2 спальни в Никити, Греция
Таунхаус 2 спальни
Никити, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 76 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
€ 290,000
Таунхаус 3 спальни в Никити, Греция
Таунхаус 3 спальни
Никити, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
€ 230,000
Таунхаус 3 спальни в Никити, Греция
Таунхаус 3 спальни
Никити, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€ 290,000
Таунхаус 3 спальни в Никити, Греция
Таунхаус 3 спальни
Никити, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€ 300,000
Таунхаус 3 спальни в Vourvourou, Греция
Таунхаус 3 спальни
Vourvourou, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 140 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€ 320,000
Таунхаус 2 спальни в Айос-Николаос, Греция
Таунхаус 2 спальни
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 75 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии стро…
€ 175,000
Таунхаус 3 спальни в Ormos Panagias, Греция
Таунхаус 3 спальни
Ormos Panagias, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€ 350,000
Таунхаус 3 спальни в Ormos Panagias, Греция
Таунхаус 3 спальни
Ormos Panagias, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 60 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
€ 270,000
Таунхаус 2 спальни в Айос-Николаос, Греция
Таунхаус 2 спальни
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 75 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
€ 130,000
Таунхаус 3 спальни в Никити, Греция
Таунхаус 3 спальни
Никити, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 156 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€ 445,000
Таунхаус 3 спальни в Никити, Греция
Таунхаус 3 спальни
Никити, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 85 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
€ 160,000
Таунхаус 2 спальни в Никити, Греция
Таунхаус 2 спальни
Никити, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 85 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
€ 160,000
Таунхаус 3 спальни в Айос-Николаос, Греция
Таунхаус 3 спальни
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€ 350,000
Таунхаус 2 спальни в Айос-Николаос, Греция
Таунхаус 2 спальни
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 105 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€ 400,000
Таунхаус 3 спальни в The Municipality of Sithonia, Греция
Таунхаус 3 спальни
The Municipality of Sithonia, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€ 450,000
Таунхаус 2 спальни в Торони, Греция
Таунхаус 2 спальни
Торони, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
€ 250,000
Таунхаус 3 спальни в Vourvourou, Греция
Таунхаус 3 спальни
Vourvourou, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 125 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€ 250,000
Таунхаус 3 спальни в The Municipality of Sithonia, Греция
Таунхаус 3 спальни
The Municipality of Sithonia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 126 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€ 350,000
Таунхаус 4 спальни в Айос-Николаос, Греция
Таунхаус 4 спальни
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€ 320,000
Таунхаус 9 комнат в Никити, Греция
Таунхаус 9 комнат
Никити, Греция
Комнаты 9
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 260 кв.м на Ситонии. Трёхуровневый таунхаус состоит из двух отде…
€ 1,000,000
Таунхаус 2 спальни в Vourvourou, Греция
Таунхаус 2 спальни
Vourvourou, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 75 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
€ 195,000
Таунхаус 3 спальни в Vourvourou, Греция
Таунхаус 3 спальни
Vourvourou, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 95 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
€ 220,000
Таунхаус 4 спальни в The Municipality of Sithonia, Греция
Таунхаус 4 спальни
The Municipality of Sithonia, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€ 245,000
Таунхаус 3 спальни в Никити, Греция
Таунхаус 3 спальни
Никити, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€ 200,000
Таунхаус 4 спальни в The Municipality of Sithonia, Греция
Таунхаус 4 спальни
The Municipality of Sithonia, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€ 350,000
Таунхаус 2 спальни в Vourvourou, Греция
Таунхаус 2 спальни
Vourvourou, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€ 280,000
Таунхаус 6 спален в Никити, Греция
Таунхаус 6 спален
Никити, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€ 300,000
Таунхаус 3 спальни в Vourvourou, Греция
Таунхаус 3 спальни
Vourvourou, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€ 350,000
Таунхаус 2 спальни в Айос-Николаос, Греция
Таунхаус 2 спальни
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 74 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
€ 142,000

Параметры недвижимости в The Municipality of Sithonia, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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