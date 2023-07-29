ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
9
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Недвижимость от собственников
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Недвижимость от собственников
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Греция
Македонии и Фракии
периферия Центральная Македония
The Municipality of Sithonia
Жильё с видом на море в The Municipality of Sithonia, Греция
Никити
281
Неос-Мармарас
60
Сикея
11
Очистить
147 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По рейтингу
Таунхаус 2 спальни
Торони, Греция
3
1
1/1
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
€ 200,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Неос-Мармарас, Греция
2
1
1
Продается квартира площадью 48 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
€ 155,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни
Никити, Греция
3
1
3
Продается таунхаус площадью 76 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
€ 290,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Никити, Греция
3
2
2
Продается дуплекс площадью 78 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Дуплекс распол…
€ 175,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Никити, Греция
4
1
3
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
€ 230,000
Рекомендовать
Коттедж 5 комнат
Сикея, Греция
5
2
Продается 0-этажный коттедж площадью 138 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Из …
€ 750,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Никити, Греция
4
2
3
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€ 290,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Никити, Греция
4
2
3
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€ 300,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни
Никити, Греция
5
2
2
Продается дуплекс площадью 110 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Дуплекс распо…
€ 230,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Неос-Мармарас, Греция
3
1
2/1
Продается квартира площадью 62 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
€ 110,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Торони, Греция
2
1
2/1
Продается квартира площадью 45 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
€ 110,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
The Municipality of Sithonia, Греция
2
1
2/1
Продается квартира площадью 55 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
€ 230,000
Рекомендовать
Дом 9 спален
Неос-Мармарас, Греция
9
615 м²
-1
Каждая вилла построена на частном участке в комплексе на 3 уровнях и состоит из 5 комнат из …
€ 3,000,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Неос-Мармарас, Греция
3
185 м²
-1
Neos Marmaras ПРОДАЁТСЯ Дом 3 Cпальни, 1 Гостиная 2 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 185 m2, 3 У…
€ 399,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Никити, Греция
3
92 м²
-1
Таунхаус построен а частном участке, на частном участке в комплексе на 2 уровнях и состоит и…
€ 320,000
Рекомендовать
Дом 8 спален
Никити, Греция
8
400 м²
-1
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
€ 3,500,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Никити, Греция
3
80 м²
-1
Таунхаус построен на частном участке в комплексе на 3 уровнях и состоит из 4 комнат из них 3…
€ 550,000
Рекомендовать
Дом 6 спален
Vourvourou, Греция
6
250 м²
-1
Вилла построена на частном отдельном участке на 2 уровнях и состоит из 7 комнат из них 6 спа…
€ 1,500,000
Рекомендовать
Дом 7 спален
Никити, Греция
7
260 м²
-1
Metamorfosi ПРОДАЁТСЯ Дом 7 Cпальни, 1 Гостиная 2 Кухня 1 Ванная 2 WC Площадь: 260 m2, 3 Уро…
€ 1,000,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Ormos Panagias, Греция
4
256 м²
-1
Vourvourou ПРОДАЁТСЯ Вилла 4 Cпальни, 1 Гостиная 3 Кухня 2 Ванная 2 WC Площадь: 256 m2, 3 Ур…
€ 500,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Айос-Николаос, Греция
4
600 м²
-1
Вилла построена на частном отдельном участке на 2 уровнях и состоит из 6 комнат из них 4 спа…
€ 1,900,000
Рекомендовать
Дом 5 спален
Ormos Panagias, Греция
5
400 м²
-1
Diaporos ПРОДАЁТСЯ Вилла 5 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 2 WC Площадь: 400 m2, 2 Уров…
€ 3,750,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Айос-Николаос, Греция
4
300 м²
-1
Center ПРОДАЁТСЯ Дом 4 Cпальни, 1 Гостиная 2 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 300 m2, 3 Уровни, …
€ 1,100,000
Рекомендовать
Дом 6 спален
Неос-Мармарас, Греция
6
300 м²
-1
Neos Marmaras ПРОДАЁТСЯ Дом 6 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 2 WC Площадь: 300 m2, 3 У…
€ 850,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Ormos Panagias, Греция
3
100 м²
-1
Fteroti ПРОДАЁТСЯ Дом 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 100 m2, 2 Уровни,…
€ 850,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Vourvourou, Греция
4
286 м²
-1
Diaporos ПРОДАЁТСЯ Вилла 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 4 Ванная Площадь: 286 m2, 2 Уровни, …
€ 2,800,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Vourvourou, Греция
4
127 м²
-1
Vourvourou ПРОДАЁТСЯ Вилла 1 Cпальня, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 2 WC Площадь: 127 m2, 2 Ур…
€ 1,500,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Vourvourou, Греция
3
270 м²
-1
Diaporos ПРОДАЁТСЯ Вилла 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 3 Ванная Площадь: 240 m2, 2 Уровни, …
€ 3,000,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни
Vourvourou, Греция
2
105 м²
-1
Vourvourou ПРОДАЁТСЯ Вилла 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 105 m2, 2 Уровни…
€ 1,300,000
Рекомендовать
Дом 10 спален
Vourvourou, Греция
10
920 м²
-1
Diaporos ПРОДАЁТСЯ Вилла 10 Cпальни, 2 Гостиная 1 Кухня 10 Ванная Площадь: 920 m2, 2 Уровни…
€ 10,000,000
Рекомендовать
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
4
5
Параметры недвижимости в The Municipality of Sithonia, Греция
квартиры
дома
Параметры недвижимости в The Municipality of Sithonia, Греция
с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL