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Жильё с видом на море в The Municipality of Sithonia, Греция

Никити
281
Неос-Мармарас
60
Сикея
11
147 объектов найдено
Таунхаус 2 спальни в Торони, Греция
Таунхаус 2 спальни
Торони, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
€ 200,000
Квартира 1 спальня в Неос-Мармарас, Греция
Квартира 1 спальня
Неос-Мармарас, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 48 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
€ 155,000
Таунхаус 2 спальни в Никити, Греция
Таунхаус 2 спальни
Никити, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 76 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
€ 290,000
Квартира 2 спальни в Никити, Греция
Квартира 2 спальни
Никити, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается дуплекс площадью 78 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Дуплекс распол…
€ 175,000
Таунхаус 3 спальни в Никити, Греция
Таунхаус 3 спальни
Никити, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
€ 230,000
Коттедж 5 комнат в Сикея, Греция
Коттедж 5 комнат
Сикея, Греция
Комнаты 5
Количество этажей 2
Продается 0-этажный коттедж площадью 138 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Из …
€ 750,000
Таунхаус 3 спальни в Никити, Греция
Таунхаус 3 спальни
Никити, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€ 290,000
Таунхаус 3 спальни в Никити, Греция
Таунхаус 3 спальни
Никити, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€ 300,000
Квартира 4 спальни в Никити, Греция
Квартира 4 спальни
Никити, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается дуплекс площадью 110 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Дуплекс распо…
€ 230,000
Квартира 2 спальни в Неос-Мармарас, Греция
Квартира 2 спальни
Неос-Мармарас, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 62 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
€ 110,000
Квартира 1 спальня в Торони, Греция
Квартира 1 спальня
Торони, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 45 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
€ 110,000
Квартира 1 спальня в The Municipality of Sithonia, Греция
Квартира 1 спальня
The Municipality of Sithonia, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 55 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
€ 230,000
Дом 9 спален в Неос-Мармарас, Греция
Дом 9 спален
Неос-Мармарас, Греция
Комнаты 9
Площадь 615 м²
Этаж -1
Каждая вилла построена на частном участке в комплексе на 3 уровнях и состоит из 5 комнат из …
€ 3,000,000
Дом 3 спальни в Неос-Мармарас, Греция
Дом 3 спальни
Неос-Мармарас, Греция
Комнаты 3
Площадь 185 м²
Этаж -1
Neos Marmaras ПРОДАЁТСЯ Дом 3 Cпальни, 1 Гостиная 2 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 185 m2, 3 У…
€ 399,000
Дом 3 спальни в Никити, Греция
Дом 3 спальни
Никити, Греция
Комнаты 3
Площадь 92 м²
Этаж -1
Таунхаус построен а частном участке, на частном участке в комплексе на 2 уровнях и состоит и…
€ 320,000
Дом 8 спален в Никити, Греция
Дом 8 спален
Никити, Греция
Комнаты 8
Площадь 400 м²
Этаж -1
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
€ 3,500,000
Дом 3 спальни в Никити, Греция
Дом 3 спальни
Никити, Греция
Комнаты 3
Площадь 80 м²
Этаж -1
Таунхаус построен на частном участке в комплексе на 3 уровнях и состоит из 4 комнат из них 3…
€ 550,000
Дом 6 спален в Vourvourou, Греция
Дом 6 спален
Vourvourou, Греция
Комнаты 6
Площадь 250 м²
Этаж -1
Вилла построена на частном отдельном участке на 2 уровнях и состоит из 7 комнат из них 6 спа…
€ 1,500,000
Дом 7 спален в Никити, Греция
Дом 7 спален
Никити, Греция
Комнаты 7
Площадь 260 м²
Этаж -1
Metamorfosi ПРОДАЁТСЯ Дом 7 Cпальни, 1 Гостиная 2 Кухня 1 Ванная 2 WC Площадь: 260 m2, 3 Уро…
€ 1,000,000
Дом 4 спальни в Ormos Panagias, Греция
Дом 4 спальни
Ormos Panagias, Греция
Комнаты 4
Площадь 256 м²
Этаж -1
Vourvourou ПРОДАЁТСЯ Вилла 4 Cпальни, 1 Гостиная 3 Кухня 2 Ванная 2 WC Площадь: 256 m2, 3 Ур…
€ 500,000
Дом 4 спальни в Айос-Николаос, Греция
Дом 4 спальни
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 4
Площадь 600 м²
Этаж -1
Вилла построена на частном отдельном участке на 2 уровнях и состоит из 6 комнат из них 4 спа…
€ 1,900,000
Дом 5 спален в Ormos Panagias, Греция
Дом 5 спален
Ormos Panagias, Греция
Комнаты 5
Площадь 400 м²
Этаж -1
Diaporos ПРОДАЁТСЯ Вилла 5 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 2 WC Площадь: 400 m2, 2 Уров…
€ 3,750,000
Дом 4 спальни в Айос-Николаос, Греция
Дом 4 спальни
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 4
Площадь 300 м²
Этаж -1
Center ПРОДАЁТСЯ Дом 4 Cпальни, 1 Гостиная 2 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 300 m2, 3 Уровни, …
€ 1,100,000
Дом 6 спален в Неос-Мармарас, Греция
Дом 6 спален
Неос-Мармарас, Греция
Комнаты 6
Площадь 300 м²
Этаж -1
Neos Marmaras ПРОДАЁТСЯ Дом 6 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 2 WC Площадь: 300 m2, 3 У…
€ 850,000
Дом 3 спальни в Ormos Panagias, Греция
Дом 3 спальни
Ormos Panagias, Греция
Комнаты 3
Площадь 100 м²
Этаж -1
Fteroti ПРОДАЁТСЯ Дом 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 100 m2, 2 Уровни,…
€ 850,000
Дом 4 спальни в Vourvourou, Греция
Дом 4 спальни
Vourvourou, Греция
Комнаты 4
Площадь 286 м²
Этаж -1
Diaporos ПРОДАЁТСЯ Вилла 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 4 Ванная Площадь: 286 m2, 2 Уровни, …
€ 2,800,000
Дом 4 спальни в Vourvourou, Греция
Дом 4 спальни
Vourvourou, Греция
Комнаты 4
Площадь 127 м²
Этаж -1
Vourvourou ПРОДАЁТСЯ Вилла 1 Cпальня, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 2 WC Площадь: 127 m2, 2 Ур…
€ 1,500,000
Дом 3 спальни в Vourvourou, Греция
Дом 3 спальни
Vourvourou, Греция
Комнаты 3
Площадь 270 м²
Этаж -1
Diaporos ПРОДАЁТСЯ Вилла 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 3 Ванная Площадь: 240 m2, 2 Уровни, …
€ 3,000,000
Дом 2 спальни в Vourvourou, Греция
Дом 2 спальни
Vourvourou, Греция
Комнаты 2
Площадь 105 м²
Этаж -1
Vourvourou ПРОДАЁТСЯ Вилла 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 105 m2, 2 Уровни…
€ 1,300,000
Дом 10 спален в Vourvourou, Греция
Дом 10 спален
Vourvourou, Греция
Комнаты 10
Площадь 920 м²
Этаж -1
Diaporos ПРОДАЁТСЯ Вилла 10 Cпальни, 2 Гостиная 1 Кухня 10 Ванная Площадь: 920 m2, 2 Уровни…
€ 10,000,000

Параметры недвижимости в The Municipality of Sithonia, Греция

квартиры
дома

Параметры недвижимости в The Municipality of Sithonia, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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