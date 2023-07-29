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Жилая
Греция
Македонии и Фракии
периферия Центральная Македония
The Municipality of Sithonia
Жильё с видом на горы в The Municipality of Sithonia, Греция
Никити
281
Неос-Мармарас
60
Сикея
11
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59 объектов найдено
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Квартира 2 спальни
Никити, Греция
3
2
2
Продается дуплекс площадью 78 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Дуплекс распол…
€ 175,000
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Коттедж 5 комнат
Сикея, Греция
5
2
Продается 0-этажный коттедж площадью 138 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Из …
€ 750,000
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Таунхаус 2 спальни
Айос-Николаос, Греция
3
2
2
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
€ 135,000
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Коттедж 2 спальни
Айос-Николаос, Греция
4
2
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 75 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Перв…
€ 230,000
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Таунхаус 3 спальни
Ormos Panagias, Греция
5
2
3
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€ 350,000
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Таунхаус 3 спальни
Никити, Греция
4
3
3
Продается таунхаус площадью 156 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€ 445,000
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Коттедж 3 спальни
Никити, Греция
4
2
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 220 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
€ 280,000
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Коттедж 3 спальни
Айос-Николаос, Греция
4
2
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
€ 240,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни
Айос-Николаос, Греция
4
2
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
€ 265,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни
Никити, Греция
3
1
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 90 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Перв…
€ 270,000
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Вилла 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1
1
Вилла построена на возвышенности от уровня моря с прекрасным видом на Святую гору Афон. Архи…
Цена по запросу
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни
The Municipality of Sithonia, Греция
7
3
3
Продается 4-этажный коттедж площадью 164 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
€ 420,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
The Municipality of Sithonia, Греция
7
4
3
Продается 3-этажная вилла площадью 256 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
€ 500,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни
Торони, Греция
3
2
1
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
€ 250,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Vourvourou, Греция
5
3
1
Продается таунхаус площадью 125 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€ 250,000
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Коттедж 5 спален
The Municipality of Sithonia, Греция
7
3
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 206 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
€ 330,000
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Вилла 5 спален
The Municipality of Sithonia, Греция
6
3
2
Продается 2-этажная вилла площадью 400 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
€ 4,500,000
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Коттедж 4 спальни
Ormos Panagias, Греция
5
3
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
€ 400,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни
Айос-Николаос, Греция
5
2
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 136 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
€ 265,000
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Вилла 1 комната
The Municipality of Sithonia, Греция
1
1
Продается трехэтажный дом на юге полуострова Кассандра, Халкидики. Общая площадь здания - 30…
€ 1,000,000
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Коттедж 3 спальни
The Municipality of Sithonia, Греция
4
1
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 250 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. К…
€ 400,000
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Коттедж 6 спален
Никити, Греция
8
2
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 97 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Котт…
€ 430,000
Рекомендовать
Коттедж 6 спален
Ormos Panagias, Греция
8
2
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
€ 1,350,000
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Вилла 4 спальни
Неос-Мармарас, Греция
6
3
1
Продается 2-этажная вилла площадью 400 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
€ 1,200,000
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Вилла 2 спальни
The Municipality of Sithonia, Греция
3
1
1
Продается 1-этажная вилла площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Вилла…
€ 700,000
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Таунхаус 4 спальни
Айос-Николаос, Греция
6
3
1
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€ 320,000
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Таунхаус 9 комнат
Никити, Греция
9
3
Продается таунхаус площадью 260 кв.м на Ситонии. Трёхуровневый таунхаус состоит из двух отде…
€ 1,000,000
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Коттедж 6 спален
Айос-Николаос, Греция
9
4
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 285 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
€ 650,000
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Таунхаус 2 спальни
Vourvourou, Греция
4
3
1
Продается таунхаус площадью 75 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
€ 195,000
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Таунхаус 3 спальни
Vourvourou, Греция
5
2
3
Продается таунхаус площадью 95 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
€ 220,000
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