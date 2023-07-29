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Жильё с видом на горы в The Municipality of Sithonia, Греция

Никити
281
Неос-Мармарас
60
Сикея
11
59 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Никити, Греция
Квартира 2 спальни
Никити, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается дуплекс площадью 78 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Дуплекс распол…
€ 175,000
Коттедж 5 комнат в Сикея, Греция
Коттедж 5 комнат
Сикея, Греция
Комнаты 5
Количество этажей 2
Продается 0-этажный коттедж площадью 138 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Из …
€ 750,000
Таунхаус 2 спальни в Айос-Николаос, Греция
Таунхаус 2 спальни
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
€ 135,000
Коттедж 2 спальни в Айос-Николаос, Греция
Коттедж 2 спальни
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 75 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Перв…
€ 230,000
Таунхаус 3 спальни в Ormos Panagias, Греция
Таунхаус 3 спальни
Ormos Panagias, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€ 350,000
Таунхаус 3 спальни в Никити, Греция
Таунхаус 3 спальни
Никити, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 156 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€ 445,000
Коттедж 3 спальни в Никити, Греция
Коттедж 3 спальни
Никити, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 220 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
€ 280,000
Коттедж 3 спальни в Айос-Николаос, Греция
Коттедж 3 спальни
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
€ 240,000
Коттедж 3 спальни в Айос-Николаос, Греция
Коттедж 3 спальни
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
€ 265,000
Коттедж 2 спальни в Никити, Греция
Коттедж 2 спальни
Никити, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 90 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Перв…
€ 270,000
Вилла 1 комната в Айос-Николаос, Греция
Вилла 1 комната
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Вилла построена на возвышенности от уровня моря с прекрасным видом на Святую гору Афон. Архи…
Цена по запросу
Коттедж 4 спальни в The Municipality of Sithonia, Греция
Коттедж 4 спальни
The Municipality of Sithonia, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продается 4-этажный коттедж площадью 164 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
€ 420,000
Вилла 4 спальни в The Municipality of Sithonia, Греция
Вилла 4 спальни
The Municipality of Sithonia, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 256 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
€ 500,000
Таунхаус 2 спальни в Торони, Греция
Таунхаус 2 спальни
Торони, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
€ 250,000
Таунхаус 3 спальни в Vourvourou, Греция
Таунхаус 3 спальни
Vourvourou, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 125 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€ 250,000
Коттедж 5 спален в The Municipality of Sithonia, Греция
Коттедж 5 спален
The Municipality of Sithonia, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 206 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
€ 330,000
Вилла 5 спален в The Municipality of Sithonia, Греция
Вилла 5 спален
The Municipality of Sithonia, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 400 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
€ 4,500,000
Коттедж 4 спальни в Ormos Panagias, Греция
Коттедж 4 спальни
Ormos Panagias, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
€ 400,000
Коттедж 3 спальни в Айос-Николаос, Греция
Коттедж 3 спальни
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 136 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
€ 265,000
Вилла 1 комната в The Municipality of Sithonia, Греция
Вилла 1 комната
The Municipality of Sithonia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается трехэтажный дом на юге полуострова Кассандра, Халкидики. Общая площадь здания - 30…
€ 1,000,000
Коттедж 3 спальни в The Municipality of Sithonia, Греция
Коттедж 3 спальни
The Municipality of Sithonia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 250 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. К…
€ 400,000
Коттедж 6 спален в Никити, Греция
Коттедж 6 спален
Никити, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 97 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Котт…
€ 430,000
Коттедж 6 спален в Ormos Panagias, Греция
Коттедж 6 спален
Ormos Panagias, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
€ 1,350,000
Вилла 4 спальни в Неос-Мармарас, Греция
Вилла 4 спальни
Неос-Мармарас, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 400 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
€ 1,200,000
Вилла 2 спальни в The Municipality of Sithonia, Греция
Вилла 2 спальни
The Municipality of Sithonia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Вилла…
€ 700,000
Таунхаус 4 спальни в Айос-Николаос, Греция
Таунхаус 4 спальни
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€ 320,000
Таунхаус 9 комнат в Никити, Греция
Таунхаус 9 комнат
Никити, Греция
Комнаты 9
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 260 кв.м на Ситонии. Трёхуровневый таунхаус состоит из двух отде…
€ 1,000,000
Коттедж 6 спален в Айос-Николаос, Греция
Коттедж 6 спален
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 285 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
€ 650,000
Таунхаус 2 спальни в Vourvourou, Греция
Таунхаус 2 спальни
Vourvourou, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 75 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
€ 195,000
Таунхаус 3 спальни в Vourvourou, Греция
Таунхаус 3 спальни
Vourvourou, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 95 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
€ 220,000

Параметры недвижимости в The Municipality of Sithonia, Греция

квартиры
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Параметры недвижимости в The Municipality of Sithonia, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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