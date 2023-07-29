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  7. Дома

Дома с бассейном в The Municipality of Sithonia, Греция

Никити
180
Неос-Мармарас
53
Сикея
9
44 объекта найдено
Дом 3 спальни в Неос-Мармарас, Греция
Дом 3 спальни
Неос-Мармарас, Греция
Комнаты 3
Площадь 105 м²
Этаж -1
Paradeisos ПРОДАЁТСЯ Дом 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 105 m2, 3 Уров…
€ 480,000
Дом 3 спальни в Неос-Мармарас, Греция
Дом 3 спальни
Неос-Мармарас, Греция
Комнаты 3
Площадь 85 м²
Этаж -1
Paradeisos ПРОДАЁТСЯ Дом 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 85 m2, 3 Уровн…
€ 390,000
Дом 3 спальни в Неос-Мармарас, Греция
Дом 3 спальни
Неос-Мармарас, Греция
Комнаты 3
Площадь 90 м²
Этаж -1
Paradeisos ПРОДАЁТСЯ Дом 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 90 m2, 3 Уровн…
€ 450,000
Дом 3 спальни в Неос-Мармарас, Греция
Дом 3 спальни
Неос-Мармарас, Греция
Комнаты 3
Площадь 95 м²
Этаж -1
Paradeisos ПРОДАЁТСЯ Дом 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 95 m2, 3 Уровн…
€ 490,000
Дом 3 спальни в Неос-Мармарас, Греция
Дом 3 спальни
Неос-Мармарас, Греция
Комнаты 3
Площадь 100 м²
Этаж -1
Paradeisos ПРОДАЁТСЯ Дом 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 100 m2, 3 Уровни, …
€ 420,000
Дом 6 спален в Неос-Мармарас, Греция
Дом 6 спален
Неос-Мармарас, Греция
Комнаты 6
Площадь 200 м²
Этаж -1
Paradeisos ПРОДАЁТСЯ Дом 6 Cпальни, 2 Гостиная 2 Кухня 4 Ванная Площадь: 200 m2, 3 Уровни, …
€ 840,000
Дом 3 спальни в Неос-Мармарас, Греция
Дом 3 спальни
Неос-Мармарас, Греция
Комнаты 3
Площадь 100 м²
Этаж -1
Paradeisos ПРОДАЁТСЯ Дом 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 100 m2, 3 Уровни, …
€ 420,000
Дом 3 спальни в Никити, Греция
Дом 3 спальни
Никити, Греция
Комнаты 3
Площадь 141 м²
Этаж -1
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Вилла 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 141 m2, 2 Уровни…
€ 420,000
Дом 3 спальни в Никити, Греция
Дом 3 спальни
Никити, Греция
Комнаты 3
Площадь 149 м²
Этаж -1
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Вилла 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 2 WC Площадь: 149 m2, 2 Уровни…
€ 550,000
Дом 4 спальни в Никити, Греция
Дом 4 спальни
Никити, Греция
Комнаты 4
Площадь 165 м²
Этаж -1
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Вилла 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 2 WC Площадь: 165 m2, 2 Уровни…
€ 580,000
Дом 4 спальни в Никити, Греция
Дом 4 спальни
Никити, Греция
Комнаты 4
Площадь 162 м²
Этаж -1
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Вилла 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 3 WC Площадь: 162 m2, 2 Уровни…
€ 630,000
Дом 3 спальни в Никити, Греция
Дом 3 спальни
Никити, Греция
Комнаты 3
Площадь 80 м²
Этаж -1
Таунхаус построен на частном участке в комплексе на 3 уровнях и состоит из 4 комнат из них 3…
€ 550,000
Дом 5 спален в Торони, Греция
Дом 5 спален
Торони, Греция
Комнаты 5
Площадь 175 м²
Этаж -1
Две автономные и полностью оборудованные квартиры 100 кв.м и 75 кв.м с организованным барбек…
€ 400,000
Дом 6 спален в Неос-Мармарас, Греция
Дом 6 спален
Неос-Мармарас, Греция
Комнаты 6
Площадь 300 м²
Этаж -1
Neos Marmaras ПРОДАЁТСЯ Дом 6 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 2 WC Площадь: 300 m2, 3 У…
€ 850,000
Дом 4 спальни в Vourvourou, Греция
Дом 4 спальни
Vourvourou, Греция
Комнаты 4
Площадь 286 м²
Этаж -1
Diaporos ПРОДАЁТСЯ Вилла 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 4 Ванная Площадь: 286 m2, 2 Уровни, …
€ 2,800,000
Дом 3 спальни в Vourvourou, Греция
Дом 3 спальни
Vourvourou, Греция
Комнаты 3
Площадь 270 м²
Этаж -1
Diaporos ПРОДАЁТСЯ Вилла 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 3 Ванная Площадь: 240 m2, 2 Уровни, …
€ 3,000,000
Дом 10 спален в Vourvourou, Греция
Дом 10 спален
Vourvourou, Греция
Комнаты 10
Площадь 920 м²
Этаж -1
Diaporos ПРОДАЁТСЯ Вилла 10 Cпальни, 2 Гостиная 1 Кухня 10 Ванная Площадь: 920 m2, 2 Уровни…
€ 10,000,000
Дом 4 спальни в Никити, Греция
Дом 4 спальни
Никити, Греция
Комнаты 4
Площадь 140 м²
Этаж -1
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Дом 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 140 m2, 2 Уровни, …
€ 400,000
Дом 5 спален в Никити, Греция
Дом 5 спален
Никити, Греция
Комнаты 5
Площадь 250 м²
Этаж -1
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Дом 5 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 250 m2, 2 Уровни, …
€ 1,300,000
Дом 4 спальни в Торони, Греция
Дом 4 спальни
Торони, Греция
Комнаты 4
Площадь 120 м²
Этаж -1
Center ПРОДАЁТСЯ Дом 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 120 m2, 3 Уровни, …
€ 300,000
Дом 3 спальни в Торони, Греция
Дом 3 спальни
Торони, Греция
Комнаты 3
Площадь 160 м²
Этаж -1
Center ПРОДАЁТСЯ Дом 31 Cпальни, 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 120 m2, 3 Уровни, Хорошее с…
€ 470,000
Дом 4 спальни в Никити, Греция
Дом 4 спальни
Никити, Греция
Комнаты 4
Площадь 145 м²
Этаж -1
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 145 m2, 3 Уро…
€ 480,000
Дом 4 спальни в Никити, Греция
Дом 4 спальни
Никити, Греция
Комнаты 4
Площадь 145 м²
Этаж -1
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 145 m2, 3 Уро…
€ 480,000
Дом 5 спален в Никити, Греция
Дом 5 спален
Никити, Греция
Комнаты 5
Площадь 200 м²
Этаж -1
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 5 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 3 WC Площадь: 200 m2, 2 Уро…
€ 750,000
Дом 5 спален в Никити, Греция
Дом 5 спален
Никити, Греция
Комнаты 5
Площадь 200 м²
Этаж -1
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 5 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 3 WC Площадь: 200 m2, 2 Уро…
€ 750,000
Дом 5 спален в Никити, Греция
Дом 5 спален
Никити, Греция
Комнаты 5
Площадь 200 м²
Этаж -1
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 5 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 3 WC Площадь: 200 m2, 2 Уро…
€ 750,000
Дом 5 спален в Никити, Греция
Дом 5 спален
Никити, Греция
Комнаты 5
Площадь 200 м²
Этаж -1
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 5 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 3 WC Площадь: 200 m2, 2 Уро…
€ 750,000
Дом 7 спален в Ormos Panagias, Греция
Дом 7 спален
Ormos Panagias, Греция
Комнаты 7
Площадь 700 м²
Этаж -1
Vourvourou ПРОДАЁТСЯ Вилла 7 Cпальни, 2 Гостиная 2 Кухня 2 Ванная 5 WC Площадь: 700 m2, 2 Ур…
€ 2,100,000
Дом 4 спальни в Ormos Panagias, Греция
Дом 4 спальни
Ormos Panagias, Греция
Комнаты 4
Площадь 150 м²
Этаж -1
Ormos Panagias ПРОДАЁТСЯ Вилла 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 150 m2, …
€ 760,000
Дом 4 спальни в Никити, Греция
Дом 4 спальни
Никити, Греция
Комнаты 4
Площадь 145 м²
Этаж -1
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 145 m2, 3 Уро…
€ 480,000

Параметры недвижимости в The Municipality of Sithonia, Греция

виллы
коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в The Municipality of Sithonia, Греция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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