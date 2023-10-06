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Дома с видом на горы в The Municipality of Sithonia, Греция

Никити
167
Неос-Мармарас
43
Сикея
10
55 объектов найдено
Дом 6 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Vourvourou, Греция
Дом 6 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Vourvourou, Греция
Комнаты 6
Площадь 506 м²
Этаж -1
Vourvourou ПРОДАЁТСЯ Вилла 6 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 6 Ванная 1 WC Площадь: 506 m2, 4 Ур…
€2,20 млн
Дом 6 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Vourvourou, Греция
Дом 6 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Vourvourou, Греция
Комнаты 6
Площадь 506 м²
Этаж -1
The two villas will be placed in the middle of a field, at a short distance from each other …
€2,20 млн
Коттедж 5 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Сикея, Греция
Коттедж 5 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Сикея, Греция
Комнаты 5
Площадь 138 м²
Количество этажей 2
Продается 0-этажный коттедж площадью 138 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Из …
€750,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 75 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Перв…
€230,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Ormos Panagias, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Ormos Panagias, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€350,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Никити, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Никити, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 156 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 156 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€390,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Айос-Николаос, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
€240,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Айос-Николаос, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
€265,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Никити, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Никити, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 90 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Перв…
€270,000
Вилла 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Площадь 370 м²
Количество этажей 1
Вилла построена на возвышенности от уровня моря с прекрасным видом на Святую гору Афон. Архи…
Цена по запросу
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в The Municipality of Sithonia, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
The Municipality of Sithonia, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 164 м²
Количество этажей 3
Продается 4-этажный коттедж площадью 164 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
€420,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Ormos Panagias, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Ormos Panagias, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 256 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 256 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
€500,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Торони, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Торони, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
€250,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Vourvourou, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Vourvourou, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 125 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€250,000
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в The Municipality of Sithonia, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
The Municipality of Sithonia, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 206 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 206 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
€330,000
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в The Municipality of Sithonia, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
The Municipality of Sithonia, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 400 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
€4,50 млн
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Ormos Panagias, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Ormos Panagias, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
€400,000
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 136 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
€265,000
Вилла 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в The Municipality of Sithonia, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
The Municipality of Sithonia, Греция
Комнаты 1
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается трехэтажный дом на юге полуострова Кассандра, Халкидики. Общая площадь здания - 30…
€1,000,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в The Municipality of Sithonia, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
The Municipality of Sithonia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 250 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. К…
€400,000
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Никити, Греция
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Никити, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 97 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Котт…
€430,000
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Ormos Panagias, Греция
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Ormos Panagias, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
€1,35 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Неос-Мармарас, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Неос-Мармарас, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 400 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
€1,20 млн
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€320,000
Таунхаус 9 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Никити, Греция
Таунхаус 9 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Никити, Греция
Комнаты 9
Площадь 260 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 260 кв.м на Ситонии. Трёхуровневый таунхаус состоит из двух отде…
€1,000,000
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 285 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 285 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
€650,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Vourvourou, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Vourvourou, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 75 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
€195,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Vourvourou, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Vourvourou, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 95 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
€220,000
Коттедж 10 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Айос-Николаос, Греция
Коттедж 10 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 14
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 360 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
€360,000
Вилла 10 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings в The Municipality of Sithonia, Греция
Вилла 10 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings
The Municipality of Sithonia, Греция
Комнаты 10
Площадь 700 м²
Количество этажей 2
Продается вилла на стадии строительства в самом живописном месте региона Ситония. Вилла, пло…
€3,50 млн

Типы недвижимости в The Municipality of Sithonia

виллы
коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в The Municipality of Sithonia, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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