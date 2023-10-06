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Греция
The Municipality of Sithonia
Дома
Дома с видом на горы в The Municipality of Sithonia, Греция
Никити
167
Неос-Мармарас
43
Сикея
10
Дом
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55 объектов найдено
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Дом 6 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Vourvourou, Греция
6
506 м²
-1
Vourvourou ПРОДАЁТСЯ Вилла 6 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 6 Ванная 1 WC Площадь: 506 m2, 4 Ур…
€2,20 млн
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Дом 6 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Vourvourou, Греция
6
506 м²
-1
The two villas will be placed in the middle of a field, at a short distance from each other …
€2,20 млн
Рекомендовать
Коттедж 5 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Сикея, Греция
5
138 м²
2
Продается 0-этажный коттедж площадью 138 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Из …
€750,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
4
2
75 м²
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 75 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Перв…
€230,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Ormos Panagias, Греция
5
2
180 м²
3
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€350,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Никити, Греция
4
3
156 м²
3
Продается таунхаус площадью 156 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€390,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Айос-Николаос, Греция
4
2
100 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
€240,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Айос-Николаос, Греция
4
2
100 м²
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
€265,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Никити, Греция
3
1
90 м²
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 90 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Перв…
€270,000
Рекомендовать
Вилла 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
1
370 м²
1
Вилла построена на возвышенности от уровня моря с прекрасным видом на Святую гору Афон. Архи…
Цена по запросу
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
The Municipality of Sithonia, Греция
7
3
164 м²
3
Продается 4-этажный коттедж площадью 164 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
€420,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Ormos Panagias, Греция
7
4
256 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 256 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
€500,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Торони, Греция
3
2
80 м²
1
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
€250,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Vourvourou, Греция
5
3
125 м²
1
Продается таунхаус площадью 125 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€250,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
The Municipality of Sithonia, Греция
7
3
206 м²
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 206 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
€330,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
The Municipality of Sithonia, Греция
6
3
400 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 400 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
€4,50 млн
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Ormos Panagias, Греция
5
3
100 м²
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
€400,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
5
2
136 м²
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 136 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
€265,000
Рекомендовать
Вилла 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
The Municipality of Sithonia, Греция
1
300 м²
1
Продается трехэтажный дом на юге полуострова Кассандра, Халкидики. Общая площадь здания - 30…
€1,000,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
The Municipality of Sithonia, Греция
4
1
250 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 250 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. К…
€400,000
Рекомендовать
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Никити, Греция
8
2
97 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 97 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Котт…
€430,000
Рекомендовать
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Ormos Panagias, Греция
8
2
200 м²
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
€1,35 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Неос-Мармарас, Греция
6
3
400 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 400 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
€1,20 млн
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
6
3
180 м²
1
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€320,000
Рекомендовать
Таунхаус 9 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Никити, Греция
9
260 м²
3
Продается таунхаус площадью 260 кв.м на Ситонии. Трёхуровневый таунхаус состоит из двух отде…
€1,000,000
Рекомендовать
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
9
4
285 м²
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 285 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
€650,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Vourvourou, Греция
4
3
75 м²
1
Продается таунхаус площадью 75 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
€195,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Vourvourou, Греция
5
2
95 м²
3
Продается таунхаус площадью 95 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
€220,000
Рекомендовать
Коттедж 10 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Айос-Николаос, Греция
14
4
360 м²
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 360 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
€360,000
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Вилла 10 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings
The Municipality of Sithonia, Греция
10
700 м²
2
Продается вилла на стадии строительства в самом живописном месте региона Ситония. Вилла, пло…
€3,50 млн
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