Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Греция
  4. The Municipality of Sithonia
  5. Дома

Дома в The Municipality of Sithonia, Греция

Никити
166
Неос-Мармарас
40
Сикея
11
324 объекта найдено
Дом 3 спальни в Никити, Греция
Дом 3 спальни
Никити, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
The complex of maisonettes is located in Nikiti village 400 meters from the great beach. The…
€250,000
Дом 3 спальни в Никити, Греция
Дом 3 спальни
Никити, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 114 м²
Μaisonetta is located in a popular Nikiti village only 170 meters from the great sandy beach…
€245,000
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с ландшафтным дизайном в Никити, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с ландшафтным дизайном
Никити, Греция
Комнаты 3
Площадь 100 м²
Этаж -1
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Дом 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 100 m2, 3 Уровни, …
€370,000
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Ormos Panagias, Греция
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Ormos Panagias, Греция
Комнаты 5
Площадь 350 м²
Этаж -1
Ormos Panagias ПРОДАЁТСЯ Вилла 5 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 3 WC Площадь: 350 m2, …
€5,50 млн
Вилла 6 спален в Vourvourou, Греция
Вилла 6 спален
Vourvourou, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 400 м²
Код недвижимости: HPS4233 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Ситония Вурвуру для €4.300.000 . Эта меблиро…
€4,30 млн
Таунхаус 3 спальни с видом на город в Никити, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на город
Никити, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
€170,000
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Никити, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Никити, Греция
Комнаты 3
Площадь 92 м²
Этаж -1
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 2 WC Площадь: 92 m2, 2 Уров…
€350,000
Вилла 3 спальни в Vourvourou, Греция
Вилла 3 спальни
Vourvourou, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 232 м²
Код недвижимости: HPS4172 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Ситония Вурвуру для €2.800.000 . Это 232 кв.…
€2,80 млн
Дом 6 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Vourvourou, Греция
Дом 6 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Vourvourou, Греция
Комнаты 6
Площадь 506 м²
Этаж -1
Vourvourou ПРОДАЁТСЯ Вилла 6 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 6 Ванная 1 WC Площадь: 506 m2, 4 Ур…
€2,20 млн
Дом 5 спален в Никити, Греция
Дом 5 спален
Никити, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Дом расположен в деревне Никити в 650 метрах от пляжа. Имеется сад 950 кв. м. Дом не законче…
€350,000
Дом 6 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Vourvourou, Греция
Дом 6 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Vourvourou, Греция
Комнаты 6
Площадь 506 м²
Этаж -1
The two villas will be placed in the middle of a field, at a short distance from each other …
€2,20 млн
Дом 3 спальни в Никити, Греция
Дом 3 спальни
Никити, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Дома расположены в 3 км от деревни Никити и всего в 140 метрах от пляжа с доступом только дл…
€299,000
Дом 3 спальни в Никити, Греция
Дом 3 спальни
Никити, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Код недвижимости: HPS4100 - ДОМ ДЛЯ ПРОДАЖИ в Ситония Никити за €370.000 . Это 100 кв.м. До…
€370,000
Дом 4 спальни с кондиционером, с садом, с ландшафтным дизайном в Никити, Греция
Дом 4 спальни с кондиционером, с садом, с ландшафтным дизайном
Никити, Греция
Комнаты 4
Площадь 160 м²
Этаж -1
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 4 Cпальни, 2 Гостиная 2 Кухня 2 Ванная 2 WC Площадь: 160 m2, 2 Уро…
€530,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 187 м²
Этаж -1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 187 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Под…
€2,00 млн
Дом 4 спальни с парковкой, с садом, с ландшафтным дизайном в Никити, Греция
Дом 4 спальни с парковкой, с садом, с ландшафтным дизайном
Никити, Греция
Комнаты 4
Площадь 111 м²
Этаж -1
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Дом 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 111 m2, 3 Уровни, …
€380,000
Дом 3 спальни в Неос-Мармарас, Греция
Дом 3 спальни
Неос-Мармарас, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Мезонет расположен в тихом месте в 5 км от Неос Мармарас, в знаменитом пляжном районе Трипот…
€350,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море в Торони, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море
Торони, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
€200,000
Вилла 6 спален в Vourvourou, Греция
Вилла 6 спален
Vourvourou, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 506 м²
Код недвижимости: HPS4001 - Вилла на продажу в Sithonia Vourvourou для € 2.200.000 . Это 506…
€2,20 млн
Вилла 6 спален в Vourvourou, Греция
Вилла 6 спален
Vourvourou, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 506 м²
Код недвижимости: HPS3996 - Вилла на продажу в Sithonia Vourvourou для € 2.200.000 . Это 506…
€2,20 млн
Дом 2 спальни в Никити, Греция
Дом 2 спальни
Никити, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Количество этажей 1
Новый мезонет расположен в деревне Никити в 1200 метрах от большого пляжа. Есть частный сад …
€175,000
Дом 2 спальни в Торони, Греция
Дом 2 спальни
Торони, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Мезонет расположен в живописной деревне под названием Торони в Ситонии.  На расстоянии всего…
€200,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings в Никити, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings
Никити, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
€230,000
Дом 14 спален в Никити, Греция
Дом 14 спален
Никити, Греция
Количество спален 14
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Дом с землей расположен напротив знаменитого пляжа Лагомандра в 15 км от деревни Никити. На …
€1,50 млн
Дом 3 спальни в Никити, Греция
Дом 3 спальни
Никити, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Мезонеты расположены в деревне Никити в 300 метрах от большого пляжа. Комплекс из 3 мезонето…
€255,000
Дом 3 спальни в Неос-Мармарас, Греция
Дом 3 спальни
Неос-Мармарас, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Комплекс расположен в деревне Неос Мармарас в 500 метрах от большого пляжа Парадизос. Строит…
€230,000
Коттедж 3 спальни с видом на город в Никити, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на город
Никити, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
€370,000
Дом 3 спальни в Никити, Греция
Дом 3 спальни
Никити, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Комплекс расположен в деревне Никити в 550 метрах от большого пляжа. Есть сад 40 кв. М и мес…
€230,000
Дом 3 спальни в Никити, Греция
Дом 3 спальни
Никити, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Комплекс расположен в деревне Никити в 550 метрах от большого пляжа. Есть сад 40 кв. М и мес…
€180,000
Таунхаус 3 спальни с видом на город в Никити, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на город
Никити, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 140 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 140 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€340,000

Типы недвижимости в The Municipality of Sithonia

виллы
коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в The Municipality of Sithonia, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти