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Коттеджи с бассейном в The Municipality of Sithonia, Греция

Никити
48
Неос-Мармарас
10
Сикея
3
Коттедж В архив
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7 объектов найдено
Коттедж 3 спальни в Никити, Греция
Коттедж 3 спальни
Никити, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 131 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
€ 300,000
Коттедж 3 спальни в Никити, Греция
Коттедж 3 спальни
Никити, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 131 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
€ 300,000
Коттедж 3 спальни в Никити, Греция
Коттедж 3 спальни
Никити, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 131 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
€ 300,000
Коттедж 3 спальни в Айос-Николаос, Греция
Коттедж 3 спальни
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
€ 240,000
Коттедж 3 спальни в Айос-Николаос, Греция
Коттедж 3 спальни
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
€ 265,000
Коттедж 5 спален в The Municipality of Sithonia, Греция
Коттедж 5 спален
The Municipality of Sithonia, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 440 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на…
€ 750,000
Коттедж 2 спальни в Сикея, Греция
Коттедж 2 спальни
Сикея, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Котт…
Цена по запросу

Параметры недвижимости в The Municipality of Sithonia, Греция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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