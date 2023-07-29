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Коттеджи с видом на море в The Municipality of Sithonia, Греция

Никити
48
Неос-Мармарас
10
Сикея
3
Коттедж В архив
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46 объектов найдено
Коттедж 5 комнат в Сикея, Греция
Коттедж 5 комнат
Сикея, Греция
Комнаты 5
Количество этажей 2
Продается 0-этажный коттедж площадью 138 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Из …
€ 750,000
Коттедж 6 спален в Неос-Мармарас, Греция
Коттедж 6 спален
Неос-Мармарас, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 255 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Под…
€ 550,000
Коттедж 5 спален в Никити, Греция
Коттедж 5 спален
Никити, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 237 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
€ 350,000
Коттедж 2 спальни в Айос-Николаос, Греция
Коттедж 2 спальни
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 75 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Перв…
€ 230,000
Коттедж 3 спальни в Никити, Греция
Коттедж 3 спальни
Никити, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 220 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
€ 280,000
Коттедж 1 спальня в Айос-Николаос, Греция
Коттедж 1 спальня
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 88 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Перв…
€ 380,000
Коттедж 3 спальни в Айос-Николаос, Греция
Коттедж 3 спальни
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
€ 240,000
Коттедж 3 спальни в Айос-Николаос, Греция
Коттедж 3 спальни
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
€ 265,000
Коттедж 2 спальни в Никити, Греция
Коттедж 2 спальни
Никити, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 90 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Перв…
€ 270,000
Коттедж 2 спальни в Никити, Греция
Коттедж 2 спальни
Никити, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 138 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
€ 175,000
Коттедж 3 спальни в Никити, Греция
Коттедж 3 спальни
Никити, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
€ 460,000
Коттедж 4 спальни в The Municipality of Sithonia, Греция
Коттедж 4 спальни
The Municipality of Sithonia, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продается 4-этажный коттедж площадью 164 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
€ 420,000
Коттедж 4 спальни в Ormos Panagias, Греция
Коттедж 4 спальни
Ormos Panagias, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
€ 3,500,000
Коттедж 3 спальни в The Municipality of Sithonia, Греция
Коттедж 3 спальни
The Municipality of Sithonia, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
€ 1,050,000
Коттедж 3 спальни в The Municipality of Sithonia, Греция
Коттедж 3 спальни
The Municipality of Sithonia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
€ 350,000
Коттедж 5 спален в The Municipality of Sithonia, Греция
Коттедж 5 спален
The Municipality of Sithonia, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 440 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на…
€ 750,000
Коттедж 5 спален в The Municipality of Sithonia, Греция
Коттедж 5 спален
The Municipality of Sithonia, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 206 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
€ 330,000
Коттедж 4 спальни в Ormos Panagias, Греция
Коттедж 4 спальни
Ormos Panagias, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
€ 400,000
Коттедж 3 спальни в The Municipality of Sithonia, Греция
Коттедж 3 спальни
The Municipality of Sithonia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 250 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. К…
€ 400,000
Коттедж 6 спален в Никити, Греция
Коттедж 6 спален
Никити, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 97 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Котт…
€ 430,000
Коттедж 6 спален в Ormos Panagias, Греция
Коттедж 6 спален
Ormos Panagias, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
€ 1,350,000
Коттедж 6 спален в Айос-Николаос, Греция
Коттедж 6 спален
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 285 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
€ 650,000
Коттедж 10 спален в Айос-Николаос, Греция
Коттедж 10 спален
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 14
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 360 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
€ 360,000
Коттедж 2 спальни в Неос-Мармарас, Греция
Коттедж 2 спальни
Неос-Мармарас, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 145 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
€ 1,500,000
Коттедж 5 спален в Айос-Николаос, Греция
Коттедж 5 спален
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
€ 1,000,000
Коттедж 4 спальни в Никити, Греция
Коттедж 4 спальни
Никити, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 219 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
€ 600,000
Коттедж 3 спальни в Никити, Греция
Коттедж 3 спальни
Никити, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 97 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Перв…
€ 450,000
Коттедж 1 спальня в Ormos Panagias, Греция
Коттедж 1 спальня
Ormos Panagias, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 40 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Котт…
€ 270,000
Коттедж 4 спальни в Неос-Мармарас, Греция
Коттедж 4 спальни
Неос-Мармарас, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 152 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
€ 260,000
Коттедж 3 спальни в Неос-Мармарас, Греция
Коттедж 3 спальни
Неос-Мармарас, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 157 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
€ 260,000

Параметры недвижимости в The Municipality of Sithonia, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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