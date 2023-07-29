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Квартиры с видом на море в The Municipality of Sithonia, Греция

Никити
101
Неос-Мармарас
7
Квартира В архив
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19 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Неос-Мармарас, Греция
Квартира 1 спальня
Неос-Мармарас, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 48 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
€ 155,000
Квартира 2 спальни в Никити, Греция
Квартира 2 спальни
Никити, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается дуплекс площадью 78 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Дуплекс распол…
€ 175,000
Квартира 4 спальни в Никити, Греция
Квартира 4 спальни
Никити, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается дуплекс площадью 110 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Дуплекс распо…
€ 230,000
Квартира 2 спальни в Неос-Мармарас, Греция
Квартира 2 спальни
Неос-Мармарас, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 62 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
€ 110,000
Квартира 1 спальня в Торони, Греция
Квартира 1 спальня
Торони, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 45 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
€ 110,000
Квартира 1 спальня в The Municipality of Sithonia, Греция
Квартира 1 спальня
The Municipality of Sithonia, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 55 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
€ 230,000
Квартира 1 спальня в Никити, Греция
Квартира 1 спальня
Никити, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 61 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
€ 79,000
Квартира 3 спальни в Никити, Греция
Квартира 3 спальни
Никити, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается дуплекс площадью 120 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Дуплекс распо…
€ 280,000
Квартира 3 спальни в Айос-Николаос, Греция
Квартира 3 спальни
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 90 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
€ 260,000
Квартира 1 спальня в Никити, Греция
Квартира 1 спальня
Никити, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 120 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Дуплекс распо…
€ 280,000
Квартира 3 спальни в Никити, Греция
Квартира 3 спальни
Никити, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 90 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
€ 260,000
Квартира 3 спальни в Никити, Греция
Квартира 3 спальни
Никити, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 90 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
€ 260,000
Квартира 3 спальни в Никити, Греция
Квартира 3 спальни
Никити, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 90 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
€ 260,000
Квартира 3 спальни в Никити, Греция
Квартира 3 спальни
Никити, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 90 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
€ 260,000
Квартира 3 спальни в Никити, Греция
Квартира 3 спальни
Никити, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 90 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
€ 260,000
Квартира 3 спальни в Никити, Греция
Квартира 3 спальни
Никити, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 90 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
€ 260,000
Квартира 3 спальни в Никити, Греция
Квартира 3 спальни
Никити, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 90 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
€ 260,000
Квартира 2 спальни в Айос-Николаос, Греция
Квартира 2 спальни
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/2
Продается квартира площадью 93 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
€ 250,000
Квартира 2 спальни в Айос-Николаос, Греция
Квартира 2 спальни
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/2
Продается квартира площадью 93 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
€ 250,000

Параметры недвижимости в The Municipality of Sithonia, Греция

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в The Municipality of Sithonia, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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