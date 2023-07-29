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Квартиры с видом на горы в The Municipality of Sithonia, Греция

Никити
101
Неос-Мармарас
7
Квартира В архив
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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Никити, Греция
Квартира 2 спальни
Никити, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается дуплекс площадью 78 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Дуплекс распол…
€ 175,000

Параметры недвижимости в The Municipality of Sithonia, Греция

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в The Municipality of Sithonia, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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