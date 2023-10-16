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Realting.com
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The Municipality of Sithonia
Квартиры
Квартиры в The Municipality of Sithonia, Греция
Никити
100
Неос-Мармарас
8
Сикея
4
Квартира
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117 объектов найдено
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Квартира 1 спальня
Неос-Мармарас, Греция
1
1
54 м²
The apartment is located in the center of Neos Marmaras village 150 meters from the sea. The…
€113,000
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Студия 1 ванная
Неос-Мармарас, Греция
1
35 м²
1/2
The studio is located in Neos Marmaras village in front of the sea. The studio is on the 1st…
€76,000
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Квартира 1 комната с furnishings
Никити, Греция
1
1
28 м²
1/1
Продается квартира площадью 28 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
€125,000
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Квартира 2 спальни
Vourvourou, Греция
2
1
53 м²
Квартира расположена в деревне Вурвуру в 500 метрах от фантастического пляжа. Квартира наход…
€179,000
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Квартира 2 спальни
Никити, Греция
2
1
55 м²
Код недвижимости: HPS4096 - Квартира НА ПРОДАЖУ в Ситония Никити за €140.000 . Это 55 кв.м. …
€140,000
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Квартира 2 спальни
Никити, Греция
2
1
55 м²
Код недвижимости: HPS4097 - Квартира НА ПРОДАЖУ в Ситония Никити за €135.000 . Это 55 кв.м. …
€135,000
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Квартира 2 спальни
Никити, Греция
2
2
80 м²
Код недвижимости: HPS4098 - Квартира НА ПРОДАЖУ в Ситония Никити за €160.000 . Это 80 кв.м. …
€160,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Никити, Греция
1
1
45 м²
Код недвижимости: HPS4099 - Квартира НА ПРОДАЖУ в Ситония Никити за €125.000 . Это 45 кв.м. …
€125,000
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Квартира 3 спальни
Никити, Греция
3
2
92 м²
Код недвижимости: HPS4068 - Maisonette FOR SALE в Ситонии Никити за €350.000 . Это 92 кв.м. …
€350,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Айос-Николаос, Греция
2
1
40 м²
2/1
Продается квартира площадью 40 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
€80,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с видом на море, с furnishings
Неос-Мармарас, Греция
2
1
48 м²
1
Продается квартира площадью 48 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
€155,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с видом на город
Никити, Греция
2
1
45 м²
1
Продается квартира площадью 45 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
€130,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на город
Никити, Греция
3
2
80 м²
2
Продается дуплекс площадью 80 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Дуплекс распол…
€170,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на город
Никити, Греция
3
1
55 м²
1/1
Продается квартира площадью 55 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
€140,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на город
Никити, Греция
3
1
55 м²
1/1
Продается квартира площадью 55 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
€140,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на город
Никити, Греция
3
1
55 м²
1
Продается квартира площадью 55 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
€145,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на город
Никити, Греция
3
1
55 м²
1
Продается квартира площадью 55 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
€145,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с видом на город, с furnishings
Неос-Мармарас, Греция
2
1
57 м²
2/1
Продается квартира площадью 57 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
€75,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Никити, Греция
3
2
78 м²
2
Продается дуплекс площадью 78 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Дуплекс распол…
€175,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с видом на город, с furnishings
Неос-Мармарас, Греция
2
1
28 м²
1/1
Продается квартира площадью 28 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
€75,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Никити, Греция
1
1
45 м²
Комплекс апартаментов расположен в популярной деревне Никити, в 450 метрах от пляжа и в 600 …
€125,000
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Квартира 4 спальни
Никити, Греция
4
2
160 м²
Код недвижимости: HPS3970 - Мезонет НА ПРОДАЖУ в Ситония Никити за € 530.000 . Это 160 кв. М…
€530,000
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Квартира 3 спальни
Никити, Греция
3
1
76 м²
Код недвижимости: HPS3971 - Мезонет НА ПРОДАЖУ в Ситония Никити за € 290.000 . Это 76 кв. Ме…
€290,000
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Квартира 3 спальни
Никити, Греция
3
2
89 м²
Код недвижимости: HPS3871 - Мезонет на продажу в Ситония Никити за € 255.000 . Это 89 кв. М…
€255,000
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Квартира 3 спальни
Никити, Греция
3
2
89 м²
Код недвижимости: HPS3872 - Мезонет на продажу в Ситония Никити за € 250.000 . Это 89 кв. М…
€250,000
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Квартира 3 спальни
Никити, Греция
3
2
90 м²
Код недвижимости: HPS3873 - Мезонет на продажу в Ситония Никити за € 252.500 . Это 90 кв. М…
€252,500
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Квартира 3 спальни
Никити, Греция
3
2
90 м²
Код недвижимости: HPS3874 - Мезонет ПРОДАЕТСЯ в Ситония Никити за € 252.500 . Это 90 кв. Ме…
€252,500
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Квартира 3 спальни
Никити, Греция
3
2
90 м²
Код недвижимости: HPS3870 - Мезонет ПРОДАЕТСЯ в Ситония Никити за € 255.000 . Это 90 кв. Ме…
€255,000
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Квартира 3 спальни
Никити, Греция
3
2
91 м²
Код недвижимости: HPS3866 - Мезонет ПРОДАЕТСЯ в Ситония Никити за € 255.000 . Это 91 кв. Ме…
€255,000
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Квартира 3 спальни
Никити, Греция
3
2
93 м²
Код недвижимости: HPS3869 - Мезонет на продажу в Ситония Никити за € 260.000 . Это 93 кв. М…
€260,000
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