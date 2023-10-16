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Квартиры в The Municipality of Sithonia, Греция

Никити
100
Неос-Мармарас
8
Сикея
4
Квартира В архив
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117 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Неос-Мармарас, Греция
Квартира 1 спальня
Неос-Мармарас, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
The apartment is located in the center of Neos Marmaras village 150 meters from the sea. The…
€113,000
Студия 1 ванная в Неос-Мармарас, Греция
Студия 1 ванная
Неос-Мармарас, Греция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 1/2
The studio is located in Neos Marmaras village in front of the sea. The studio is on the 1st…
€76,000
Квартира 1 комната с furnishings в Никити, Греция
Квартира 1 комната с furnishings
Никити, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 28 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
€125,000
Квартира 2 спальни в Vourvourou, Греция
Квартира 2 спальни
Vourvourou, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Квартира расположена в деревне Вурвуру в 500 метрах от фантастического пляжа. Квартира наход…
€179,000
Квартира 2 спальни в Никити, Греция
Квартира 2 спальни
Никити, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Код недвижимости: HPS4096 - Квартира НА ПРОДАЖУ в Ситония Никити за €140.000 . Это 55 кв.м. …
€140,000
Квартира 2 спальни в Никити, Греция
Квартира 2 спальни
Никити, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Код недвижимости: HPS4097 - Квартира НА ПРОДАЖУ в Ситония Никити за €135.000 . Это 55 кв.м. …
€135,000
Квартира 2 спальни в Никити, Греция
Квартира 2 спальни
Никити, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Код недвижимости: HPS4098 - Квартира НА ПРОДАЖУ в Ситония Никити за €160.000 . Это 80 кв.м. …
€160,000
Квартира 1 спальня в Никити, Греция
Квартира 1 спальня
Никити, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Код недвижимости: HPS4099 - Квартира НА ПРОДАЖУ в Ситония Никити за €125.000 . Это 45 кв.м. …
€125,000
Квартира 3 спальни в Никити, Греция
Квартира 3 спальни
Никити, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Код недвижимости: HPS4068 - Maisonette FOR SALE в Ситонии Никити за €350.000 . Это 92 кв.м. …
€350,000
Квартира 1 спальня в Айос-Николаос, Греция
Квартира 1 спальня
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 40 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
€80,000
Квартира 1 спальня с видом на море, с furnishings в Неос-Мармарас, Греция
Квартира 1 спальня с видом на море, с furnishings
Неос-Мармарас, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 48 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
€155,000
Квартира 1 спальня с видом на город в Никити, Греция
Квартира 1 спальня с видом на город
Никити, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 45 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
€130,000
Квартира 2 спальни с видом на город в Никити, Греция
Квартира 2 спальни с видом на город
Никити, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Продается дуплекс площадью 80 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Дуплекс распол…
€170,000
Квартира 2 спальни с видом на город в Никити, Греция
Квартира 2 спальни с видом на город
Никити, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 55 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
€140,000
Квартира 2 спальни с видом на город в Никити, Греция
Квартира 2 спальни с видом на город
Никити, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 55 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
€140,000
Квартира 2 спальни с видом на город в Никити, Греция
Квартира 2 спальни с видом на город
Никити, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 55 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
€145,000
Квартира 2 спальни с видом на город в Никити, Греция
Квартира 2 спальни с видом на город
Никити, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 55 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
€145,000
Квартира 1 спальня с видом на город, с furnishings в Неос-Мармарас, Греция
Квартира 1 спальня с видом на город, с furnishings
Неос-Мармарас, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 57 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
€75,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Никити, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Никити, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Количество этажей 2
Продается дуплекс площадью 78 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Дуплекс распол…
€175,000
Квартира 1 спальня с видом на город, с furnishings в Неос-Мармарас, Греция
Квартира 1 спальня с видом на город, с furnishings
Неос-Мармарас, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 28 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
€75,000
Квартира 1 спальня в Никити, Греция
Квартира 1 спальня
Никити, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Комплекс апартаментов расположен в популярной деревне Никити, в 450 метрах от пляжа и в 600 …
€125,000
Квартира 4 спальни в Никити, Греция
Квартира 4 спальни
Никити, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Код недвижимости: HPS3970 - Мезонет НА ПРОДАЖУ в Ситония Никити за € 530.000 . Это 160 кв. М…
€530,000
Квартира 3 спальни в Никити, Греция
Квартира 3 спальни
Никити, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Код недвижимости: HPS3971 - Мезонет НА ПРОДАЖУ в Ситония Никити за € 290.000 . Это 76 кв. Ме…
€290,000
Квартира 3 спальни в Никити, Греция
Квартира 3 спальни
Никити, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Код недвижимости: HPS3871 - Мезонет на продажу в Ситония Никити за € 255.000 . Это 89 кв. М…
€255,000
Квартира 3 спальни в Никити, Греция
Квартира 3 спальни
Никити, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Код недвижимости: HPS3872 - Мезонет на продажу в Ситония Никити за € 250.000 . Это 89 кв. М…
€250,000
Квартира 3 спальни в Никити, Греция
Квартира 3 спальни
Никити, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Код недвижимости: HPS3873 - Мезонет на продажу в Ситония Никити за € 252.500 . Это 90 кв. М…
€252,500
Квартира 3 спальни в Никити, Греция
Квартира 3 спальни
Никити, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Код недвижимости: HPS3874 - Мезонет ПРОДАЕТСЯ в Ситония Никити за € 252.500 . Это 90 кв. Ме…
€252,500
Квартира 3 спальни в Никити, Греция
Квартира 3 спальни
Никити, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Код недвижимости: HPS3870 - Мезонет ПРОДАЕТСЯ в Ситония Никити за € 255.000 . Это 90 кв. Ме…
€255,000
Квартира 3 спальни в Никити, Греция
Квартира 3 спальни
Никити, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Код недвижимости: HPS3866 - Мезонет ПРОДАЕТСЯ в Ситония Никити за € 255.000 . Это 91 кв. Ме…
€255,000
Квартира 3 спальни в Никити, Греция
Квартира 3 спальни
Никити, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Код недвижимости: HPS3869 - Мезонет на продажу в Ситония Никити за € 260.000 . Это 93 кв. М…
€260,000

Типы недвижимости в The Municipality of Sithonia

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в The Municipality of Sithonia, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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