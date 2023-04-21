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Виллы с бассейном в The municipality Nea Propontida, Греция

Неа-Муданья
4
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2 объекта найдено
Вилла 2 спальни в Неа-Муданья, Греция
Вилла 2 спальни
Неа-Муданья, Греция
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 800,000
Продается 3-этажная вилла площадью 330 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 2 гостиных …
Вилла 5 спален в Айос-Мамас, Греция
Вилла 5 спален
Айос-Мамас, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,600,000
Продается 3-этажная вилла площадью 525 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…

Параметры недвижимости в The municipality Nea Propontida, Греция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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