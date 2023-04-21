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Виллы с видом на горы в The municipality Nea Propontida, Греция

Неа-Муданья
4
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1 объект найдено
Вилла 6 спален в elaiones moudania, Греция
Вилла 6 спален
elaiones moudania, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 420,000
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из 3 кладов…

Параметры недвижимости в The municipality Nea Propontida, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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