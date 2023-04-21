Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Македонии и Фракии
  4. периферия Центральная Македония
  5. The municipality Nea Propontida
  6. Таунхаусы

Таунхаусы с видом на море в The municipality Nea Propontida, Греция

Неа-Муданья
5
Таунхаус В архив
Очистить
10 объектов найдено
Таунхаус 2 спальни в Dionisiou Beach, Греция
Таунхаус 2 спальни
Dionisiou Beach, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Продается таунхаус площадью 75 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокольны…
Таунхаус 3 спальни в Неа-Потидея, Греция
Таунхаус 3 спальни
Неа-Потидея, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 180,000
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 3 спальни в Айос-Мамас, Греция
Таунхаус 3 спальни
Айос-Мамас, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается таунхаус площадью 130 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый …
Таунхаус 2 спальни в Айос-Мамас, Греция
Таунхаус 2 спальни
Айос-Мамас, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 170,000
Продается таунхаус площадью 50 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольны…
Таунхаус 2 спальни в Portaria, Греция
Таунхаус 2 спальни
Portaria, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 140,000
Продается таунхаус площадью 70 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый э…
Таунхаус 2 спальни в Dionisiou Beach, Греция
Таунхаус 2 спальни
Dionisiou Beach, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 175,000
Продается таунхаус площадью 110 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый …
Таунхаус 3 спальни в Неа-Потидея, Греция
Таунхаус 3 спальни
Неа-Потидея, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 4 спальни в Portes, Греция
Таунхаус 4 спальни
Portes, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 180,000
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый …
Таунхаус 3 спальни в Неа-Потидея, Греция
Таунхаус 3 спальни
Неа-Потидея, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 280,000
Продается таунхаус площадью 90 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
Таунхаус 3 спальни в Неа-Потидея, Греция
Таунхаус 3 спальни
Неа-Потидея, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 180,000
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…

Параметры недвижимости в The municipality Nea Propontida, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти