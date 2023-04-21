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Таунхаусы с видом на горы в The municipality Nea Propontida, Греция

Неа-Муданья
5
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2 объекта найдено
Таунхаус 4 спальни в Portes, Греция
Таунхаус 4 спальни
Portes, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 180,000
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый …
Таунхаус 3 спальни в elaiones moudania, Греция
Таунхаус 3 спальни
elaiones moudania, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Продается таунхаус площадью 125 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольн…

Параметры недвижимости в The municipality Nea Propontida, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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