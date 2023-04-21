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Дома с бассейном в The municipality Nea Propontida, Греция

Неа-Муданья
44
10 объектов найдено
Дом 6 спален в Неа-Потидея, Греция
Дом 6 спален
Неа-Потидея, Греция
6 Количество комнат 430 м² -1 Этаж
€ 2,500,000
Nea Potidaia ПРОДАЁТСЯ Вилла 6 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 2 WC Площадь: 430 m2, , …
Дом 6 спален в Неа-Муданья, Греция
Дом 6 спален
Неа-Муданья, Греция
6 Количество комнат 600 м² -1 Этаж
€ 4,000,000
Nea Potidaia ПРОДАЁТСЯ Вилла 6 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 5 Ванная 3 WC Площадь: 600 m2, 3 …
Дом 3 спальни в Неа-Муданья, Греция
Дом 3 спальни
Неа-Муданья, Греция
3 Количество комнат 1 м² -1 Этаж
€ 700,000
Nea Moudania ПРОДАЁТСЯ Вилла 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 1 m2, 2 Ур…
Дом 3 спальни в Dionisiou Beach, Греция
Дом 3 спальни
Dionisiou Beach, Греция
3 Количество комнат 264 м² -1 Этаж
€ 350,000
Nea Moudania ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 264 m2,…
Коттедж 3 спальни в Айос-Мамас, Греция
Коттедж 3 спальни
Айос-Мамас, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 325,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из одной …
Коттедж 3 спальни в Айос-Мамас, Греция
Коттедж 3 спальни
Айос-Мамас, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 540,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 365 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из 3 спальных ко…
Вилла 2 спальни в Неа-Муданья, Греция
Вилла 2 спальни
Неа-Муданья, Греция
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 800,000
Продается 3-этажная вилла площадью 330 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 2 гостиных …
Коттедж 3 спальни в Айос-Мамас, Греция
Коттедж 3 спальни
Айос-Мамас, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 110 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. К…
Вилла 5 спален в Айос-Мамас, Греция
Вилла 5 спален
Айос-Мамас, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,600,000
Продается 3-этажная вилла площадью 525 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
Коттедж 1 комната в elaiones moudania, Греция
Коттедж 1 комната
elaiones moudania, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 450 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из Первый…

Параметры недвижимости в The municipality Nea Propontida, Греция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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