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Дома с видом на море в The municipality Nea Propontida, Греция

Неа-Муданья
44
39 объектов найдено
Коттедж 4 спальни в elaiones moudania, Греция
Коттедж 4 спальни
elaiones moudania, Греция
5 Количество комнат 4 ванных комнат 163 м² Количество этажей 3
€ 249,000
Продается красивый дом с жилой площадью 160 м². В 150 метрах от моря с прекрасными пляж…
Коттедж 5 спален в elaiones moudania, Греция
Коттедж 5 спален
elaiones moudania, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 850,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 2 спальны…
Таунхаус 2 спальни в Dionisiou Beach, Греция
Таунхаус 2 спальни
Dionisiou Beach, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Продается таунхаус площадью 75 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокольны…
Вилла 7 комнат в Неа-Потидея, Греция
Вилла 7 комнат
Неа-Потидея, Греция
7 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 390 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Из …
Коттедж 5 комнат в Неа-Муданья, Греция
Коттедж 5 комнат
Неа-Муданья, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Халкидиках. Из окон открывается вид на море
Дом 6 спален в Неа-Потидея, Греция
Дом 6 спален
Неа-Потидея, Греция
6 Количество комнат 430 м² -1 Этаж
€ 2,500,000
Nea Potidaia ПРОДАЁТСЯ Вилла 6 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 2 WC Площадь: 430 m2, , …
Дом 6 спален в Неа-Муданья, Греция
Дом 6 спален
Неа-Муданья, Греция
6 Количество комнат 600 м² -1 Этаж
€ 4,000,000
Nea Potidaia ПРОДАЁТСЯ Вилла 6 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 5 Ванная 3 WC Площадь: 600 m2, 3 …
Дом 3 спальни в Dionisiou Beach, Греция
Дом 3 спальни
Dionisiou Beach, Греция
3 Количество комнат 264 м² -1 Этаж
€ 350,000
Nea Moudania ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 264 m2,…
Коттедж 2 спальни в Неа-Потидея, Греция
Коттедж 2 спальни
Неа-Потидея, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 160,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 70 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. По…
Коттедж 6 спален в Неа-Потидея, Греция
Коттедж 6 спален
Неа-Потидея, Греция
9 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 220,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 236 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 3 спальны…
Коттедж 3 спальни в Неа-Потидея, Греция
Коттедж 3 спальни
Неа-Потидея, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 145,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
Коттедж 3 спальни в Неа-Муданья, Греция
Коттедж 3 спальни
Неа-Муданья, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 180,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 130 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из гостиной …
Коттедж 3 спальни в Неа-Потидея, Греция
Коттедж 3 спальни
Неа-Потидея, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 160,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
Коттедж 2 спальни в Portes, Греция
Коттедж 2 спальни
Portes, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из одной спа…
Таунхаус 3 спальни в Неа-Потидея, Греция
Таунхаус 3 спальни
Неа-Потидея, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 180,000
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Коттедж 3 спальни в Неа-Потидея, Греция
Коттедж 3 спальни
Неа-Потидея, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из одной спа…
Вилла 2 спальни в Неа-Муданья, Греция
Вилла 2 спальни
Неа-Муданья, Греция
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 800,000
Продается 3-этажная вилла площадью 330 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 2 гостиных …
Вилла 5 спален в Айос-Мамас, Греция
Вилла 5 спален
Айос-Мамас, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,600,000
Продается 3-этажная вилла площадью 525 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
Коттедж 3 спальни в Айос-Мамас, Греция
Коттедж 3 спальни
Айос-Мамас, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 290,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 138 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из гостиной …
Коттедж 4 спальни в Portes, Греция
Коттедж 4 спальни
Portes, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 700,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
Таунхаус 3 спальни в Айос-Мамас, Греция
Таунхаус 3 спальни
Айос-Мамас, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается таунхаус площадью 130 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый …
Таунхаус 2 спальни в Айос-Мамас, Греция
Таунхаус 2 спальни
Айос-Мамас, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 170,000
Продается таунхаус площадью 50 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольны…
Таунхаус 2 спальни в Portaria, Греция
Таунхаус 2 спальни
Portaria, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 140,000
Продается таунхаус площадью 70 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый э…
Коттедж 1 комната в elaiones moudania, Греция
Коттедж 1 комната
elaiones moudania, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 450 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из Первый…
Коттедж 3 спальни в Неа-Потидея, Греция
Коттедж 3 спальни
Неа-Потидея, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 220,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. К…
Коттедж 4 спальни в Неа-Муданья, Греция
Коттедж 4 спальни
Неа-Муданья, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 310,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 315 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из одной …
Коттедж 3 спальни в Неа-Потидея, Греция
Коттедж 3 спальни
Неа-Потидея, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 360,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из одной спа…
Коттедж 3 спальни в Неа-Муданья, Греция
Коттедж 3 спальни
Неа-Муданья, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 280,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из гостиной …
Таунхаус 2 спальни в Dionisiou Beach, Греция
Таунхаус 2 спальни
Dionisiou Beach, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 175,000
Продается таунхаус площадью 110 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый …
Таунхаус 3 спальни в Неа-Потидея, Греция
Таунхаус 3 спальни
Неа-Потидея, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…

Параметры недвижимости в The municipality Nea Propontida, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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