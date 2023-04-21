Коттедж 4 спальни elaiones moudania, Греция 5 Количество комнат 4 ванных комнат 163 м² Количество этажей 3

€ 249,000

Продается красивый дом с жилой площадью 160 м². В 150 метрах от моря с прекрасными пляж…