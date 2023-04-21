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Коттеджи с бассейном в The municipality Nea Propontida, Греция

Неа-Муданья
20
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4 объекта найдено
Коттедж 3 спальни в Айос-Мамас, Греция
Коттедж 3 спальни
Айос-Мамас, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 325,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из одной …
Коттедж 3 спальни в Айос-Мамас, Греция
Коттедж 3 спальни
Айос-Мамас, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 540,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 365 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из 3 спальных ко…
Коттедж 3 спальни в Айос-Мамас, Греция
Коттедж 3 спальни
Айос-Мамас, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 110 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. К…
Коттедж 1 комната в elaiones moudania, Греция
Коттедж 1 комната
elaiones moudania, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 450 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из Первый…

Параметры недвижимости в The municipality Nea Propontida, Греция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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