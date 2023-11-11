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Шале в The municipality Nea Propontida, Греция

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1 объект найдено
Шале 22 спальни с видом на море, с камином, с ландшафтным дизайном в Неа-Потидея, Греция
Шале 22 спальни с видом на море, с камином, с ландшафтным дизайном
Неа-Потидея, Греция
Комнаты 22
Площадь 1 200 м²
Этаж 1
Nea Potidaia ПРОДАЁТСЯ Жилое здание 22 Cпальни, 14 Гостиная 14 Кухня 14 Ванная Площадь: 120…
€1,15 млн

Параметры недвижимости в The municipality Nea Propontida, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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