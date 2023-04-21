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Квартиры с видом на море в The municipality Nea Propontida, Греция

Неа-Муданья
21
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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Portes, Греция
Квартира 2 спальни
Portes, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 140,000
Продается квартира площадью 96 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…

Параметры недвижимости в The municipality Nea Propontida, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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