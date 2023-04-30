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Греция
Македонии и Фракии
периферия Восточная Македония и Фракия
Kavala Prefecture
Тасос
Дома
Дома в Тасос, Греция
Дом
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8 объектов найдено
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Дом 4 спальни
Тасос, Греция
2 ванных комнат
€ 165,000
Property Code: 11193 - Maisonette FOR SALE in Thasos Limenas for €165.000. This 110 sq. m. M…
Дом 8 спален
Тасос, Греция
7 ванных комнат
€ 470,000
Код недвижимости: 1985 - Дом на продажу в Тасос Лименас за € 470.000. Это 326 кв. м. Дом сос…
Дом 4 комнаты
Тасос, Греция
4 Количество комнат
3 ванных комнат
200 м²
€ 360,000
Продается уникальный и роскошный отдельно стоящий дом в Лименах, Тассос 200 кв.м. на участке…
Дом 3 комнаты
Тасос, Греция
3 Количество комнат
3 ванных комнат
150 м²
2 Этаж
€ 350,000
Продается в Лименас Тасос в прекрасном месте на природе односемейного дома 150 кв. на 3 уров…
Дом 3 спальни
Тасос, Греция
3 ванных комнат
€ 290,000
Property Code: 1458 - House FOR SALE in Thasos Limenas for €290.000. This 160 sq. m. House …
Дом 6 спален
Тасос, Греция
3 ванных комнат
€ 300,000
Трехэтажный отдельно стоящий дом TAG1 площадью 300 кв.м. в Лименас. На первом этаже располож…
Дом 5 спален
Тасос, Греция
1 ванных комнат
€ 300,000
Мезонет двух уровней общей площадью 145 кв.м. по периметру нет удобных балконов и террас и з…
Коттедж 4 спальни
Тасос, Греция
6 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 220,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 250 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из 2 спа…
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