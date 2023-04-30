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Коттеджи с видом на горы в Тасос, Греция

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 4 спальни в Тасос, Греция
Коттедж 4 спальни
Тасос, Греция
6 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 220,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 250 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из 2 спа…
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