Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Македонии и Фракии
  4. периферия Восточная Македония и Фракия
  5. Kavala Prefecture
  6. Тасос
  7. Квартиры

Квартиры с видом на горы в Тасос, Греция

Квартира В архив
Очистить
2 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Тасос, Греция
Квартира 1 спальня
Тасос, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 110,000
Продается квартира площадью 70 кв.м на острове Тасос. Квартира расположена на втором этаже и…
Квартира 2 спальни в Тасос, Греция
Квартира 2 спальни
Тасос, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Продается квартира площадью 75 кв.м на острове Тасос. Квартира расположена на первом этаже и…
Realting.com
Перейти