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Квартиры в Тасос, Греция

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6 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Тасос, Греция
Квартира 2 спальни
Тасос, Греция
1 ванных комнат
€ 130,000
Property Code: 11192 - Apartment FOR SALE in Thasos Limenas for €130.000 . This 103 sq. m. …
Квартира 1 спальня в Тасос, Греция
Квартира 1 спальня
Тасос, Греция
2 ванных комнат
€ 155,000
Property Code: 11188 - Apartment FOR SALE in Thasos Limenas for €155.000 . This 115 sq. m. f…
Квартира 1 спальня в Тасос, Греция
Квартира 1 спальня
Тасос, Греция
1 ванных комнат
€ 88,000
Код недвижимости: 11121 - Квартира на продажу в Тасос Лименас для € 88.000 . Это 43 кв. мебл…
Квартира 5 комнат в Тасос, Греция
Квартира 5 комнат
Тасос, Греция
5 Количество комнат 4 ванных комнат 450 м²
€ 700,000
Продается здание в Центре, Тасос префектуры Кавала за 700 000 € (Листинг № LA161). Еще одна …
Квартира 1 спальня в Тасос, Греция
Квартира 1 спальня
Тасос, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 110,000
Продается квартира площадью 70 кв.м на острове Тасос. Квартира расположена на втором этаже и…
Квартира 2 спальни в Тасос, Греция
Квартира 2 спальни
Тасос, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Продается квартира площадью 75 кв.м на острове Тасос. Квартира расположена на первом этаже и…
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