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Жильё в Тасос, Греция

14 объектов найдено
Дом 4 спальни в Тасос, Греция
Дом 4 спальни
Тасос, Греция
2 ванных комнат
€ 165,000
Property Code: 11193 - Maisonette FOR SALE in Thasos Limenas for €165.000. This 110 sq. m. M…
Квартира 2 спальни в Тасос, Греция
Квартира 2 спальни
Тасос, Греция
1 ванных комнат
€ 130,000
Property Code: 11192 - Apartment FOR SALE in Thasos Limenas for €130.000 . This 103 sq. m. …
Квартира 1 спальня в Тасос, Греция
Квартира 1 спальня
Тасос, Греция
2 ванных комнат
€ 155,000
Property Code: 11188 - Apartment FOR SALE in Thasos Limenas for €155.000 . This 115 sq. m. f…
Квартира 1 спальня в Тасос, Греция
Квартира 1 спальня
Тасос, Греция
1 ванных комнат
€ 88,000
Код недвижимости: 11121 - Квартира на продажу в Тасос Лименас для € 88.000 . Это 43 кв. мебл…
Квартира 5 комнат в Тасос, Греция
Квартира 5 комнат
Тасос, Греция
5 Количество комнат 4 ванных комнат 450 м²
€ 700,000
Продается здание в Центре, Тасос префектуры Кавала за 700 000 € (Листинг № LA161). Еще одна …
Дом 8 спален в Тасос, Греция
Дом 8 спален
Тасос, Греция
7 ванных комнат
€ 470,000
Код недвижимости: 1985 - Дом на продажу в Тасос Лименас за € 470.000. Это 326 кв. м. Дом сос…
Дом 4 комнаты в Тасос, Греция
Дом 4 комнаты
Тасос, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат 200 м²
€ 360,000
Продается уникальный и роскошный отдельно стоящий дом в Лименах, Тассос 200 кв.м. на участке…
Дом 3 комнаты в Тасос, Греция
Дом 3 комнаты
Тасос, Греция
3 Количество комнат 3 ванных комнат 150 м² 2 Этаж
€ 350,000
Продается в Лименас Тасос в прекрасном месте на природе односемейного дома 150 кв. на 3 уров…
Дом 3 спальни в Тасос, Греция
Дом 3 спальни
Тасос, Греция
3 ванных комнат
€ 290,000
Property Code: 1458 - House FOR SALE in Thasos Limenas for €290.000. This 160 sq. m. House …
Дом 6 спален в Тасос, Греция
Дом 6 спален
Тасос, Греция
3 ванных комнат
€ 300,000
Трехэтажный отдельно стоящий дом TAG1 площадью 300 кв.м. в Лименас. На первом этаже располож…
Дом 5 спален в Тасос, Греция
Дом 5 спален
Тасос, Греция
1 ванных комнат
€ 300,000
Мезонет двух уровней общей площадью 145 кв.м. по периметру нет удобных балконов и террас и з…
Коттедж 4 спальни в Тасос, Греция
Коттедж 4 спальни
Тасос, Греция
6 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 220,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 250 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из 2 спа…
Квартира 1 спальня в Тасос, Греция
Квартира 1 спальня
Тасос, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 110,000
Продается квартира площадью 70 кв.м на острове Тасос. Квартира расположена на втором этаже и…
Квартира 2 спальни в Тасос, Греция
Квартира 2 спальни
Тасос, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Продается квартира площадью 75 кв.м на острове Тасос. Квартира расположена на первом этаже и…
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