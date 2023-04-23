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Жильё в Терпни, Греция

1 объект найдено
Коттедж 2 спальни в Anthi, Греция
Коттедж 2 спальни
Anthi, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 55,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 130 кв.м в Серресе. Коттедж состоит из 2 спальных комна…
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