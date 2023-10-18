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Греция
периферийная единица Сирос
Коттеджи
Коттеджи в периферийная единица Сирос, Греция
Municipality of Syros and Ermoupoli
4
Ano Syros
3
Коттедж
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4 объекта найдено
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Коттедж 4 комнаты с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Вари, Греция
4
141 м²
3
Просторный дом с 3 спальнями и видом на море на продажу на острове Сирос. Этот красивый двух…
€315,000
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Коттедж 2 спальни с furnishings
Ano Syros, Греция
4
3
230 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 230 кв.м в регионе Киклады. Цокольный этаж состоит из г…
€480,000
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Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings
Ligero, Греция
7
2
220 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 220 кв.м в регионе Киклады. Первый этаж состоит из одно…
€900,000
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Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Kini, Греция
6
2
180 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м в регионе Киклады. Первый этаж состоит из 5 сп…
€600,000
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Параметры недвижимости в периферийная единица Сирос, Греция
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
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