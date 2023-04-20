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Купить недвижимость в Sykies Municipal Unit, Греция

1 объект найдено
Квартира 3 спальнив Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
4 Количество комнат 1/1 Этаж
€ 560,000
Продается квартира площадью 130 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сос…

Параметры недвижимости в Sykies Municipal Unit, Греция

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