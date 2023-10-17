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Дома в Сикея, Греция

виллы
7
коттеджи
3
11 объектов найдено
Коттедж 5 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Сикея, Греция
Коттедж 5 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Сикея, Греция
Комнаты 5
Площадь 138 м²
Количество этажей 2
Продается 0-этажный коттедж площадью 138 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Из …
€750,000
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с бассейном в Сикея, Греция
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с бассейном
Сикея, Греция
Комнаты 5
Площадь 175 м²
Этаж -1
Две автономные и полностью оборудованные квартиры 100 кв.м и 75 кв.м с организованным барбек…
€400,000
Вилла 5 спален в Сикея, Греция
Вилла 5 спален
Сикея, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 175 м²
Код недвижимости: HPS576 - Вилла на продажу в Ситония Никити за € 380.000. Это 175 кв. Вилла…
€400,000
Вилла 3 спальни с furnishings в Сикея, Греция
Вилла 3 спальни с furnishings
Сикея, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
€700,000
Вилла 4 комнаты с furnishings в Сикея, Греция
Вилла 4 комнаты с furnishings
Сикея, Греция
Комнаты 4
Площадь 118 м²
Количество этажей 2
Продается вилла площадью 118 кв.м на полуострове Ситония, Халкидики. Двухэтажная вилла состо…
€1,50 млн
Коттедж 3 спальни с furnishings в Сикея, Греция
Коттедж 3 спальни с furnishings
Сикея, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 97 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Котт…
€195,000
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Сикея, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Сикея, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
Цена по запросу
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Сикея, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Сикея, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 132 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 132 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
Цена по запросу
Вилла 3 спальни с видом на море, с furnishings в Сикея, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сикея, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
Цена по запросу
Коттедж 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Сикея, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Сикея, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Котт…
Цена по запросу
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Сикея, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Сикея, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Проект "ИРО" Двухэтажная вилла имеет площадь 150 кв.м. На первом этаже расположены просторна…
Цена по запросу
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