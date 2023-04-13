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Купить коттедж с видом на море в Сикея, Греция

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4 объекта найдено
Коттедж 5 комнатв Сикея, Греция
Коттедж 5 комнат
Сикея, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 2
€ 750,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 138 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. И…
Коттедж 2 спальнив Сикея, Греция
Коттедж 2 спальни
Сикея, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Котт…
Коттедж 2 спальнив Сикея, Греция
Коттедж 2 спальни
Сикея, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 2-этажный коттедж площадью 69 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Перв…
Коттедж 2 спальнив Сикея, Греция
Коттедж 2 спальни
Сикея, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Котт…
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