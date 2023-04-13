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Купить квартиру в Сикея, Греция

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2 объекта найдено
Квартира 2 спальнив Сикея, Греция
Квартира 2 спальни
Сикея, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 160,000
Продается квартира площадью 105 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира рас…
Квартира 4 спальнив Сикея, Греция
Квартира 4 спальни
Сикея, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 110,000
Продается квартира площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира рас…
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