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Дома в Стилис, Греция

1 объект найдено
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Стилис, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Стилис, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из о…
€150,000
Realting.com
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