ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
7
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Студии
Купить квартира-студия с бассейном в Греции
в Крит
167
в demos kassandras
460
в Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
214
в Municipality of Thessaloniki
762
в The Municipality of Sithonia
122
в Салоники
544
в demos kerkyras
78
в Корфу
77
в Сикея
2
в Фессалии и Центральной Греции
99
в District of Heraklion
71
в Ираклион
71
в Kavala Prefecture
286
в Кавала
286
в District of Agios Nikolaos
26
в Эгейских островов
17
в Катерини
72
в demos chalkideon
30
в Халкис
29
в Никити
108
Показать больше
Показать меньше
Студия
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коттедж 2 спальни
Палиури, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 160,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ко…
Коттедж 3 спальни
Афины, Греция
2 ванных комнат
350 м²
€ 330,000
For Sale -- Residential Detached house -- East Attica: Gerakas 350 Sq.m., 3 Bedrooms, 2 Bat…
Квартира 3 спальни
Exohi, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
2/1 Этаж
€ 185,000
Продается квартира площадью 145 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тр…
Квартира 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
1 ванных комнат
115 м²
€ 348,506
Код недвижимости: HPS3703 - Квартира на продажу в Pylea Konstantinopolitika для € 350.000 . …
Вилла 4 спальни
Chaniotis, Греция
1 ванных комнат
140 м²
€ 3,485,060
Код недвижимости: HPS3073 - Вилла, ЧТОБЫ ПРОДАВАТЬСЯ в Паллини-Чаниотис за € 3.500.000. Это …
Дом 4 спальни
Греция, Греция
6 Количество комнат
350 м²
€ 547,652
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
Квартира 2 комнаты
Афины, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
1 Этаж
€ 115,000
Патисия, Като: квартира на продажу 90 кв.м. отремонтированный 21 'фасад, 1-й, 2 спальни, д…
Квартира 5 спален
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
2 ванных комнат
234 м²
€ 600,000
Код недвижимости: HPS3311 - Мезонет, который нужно пролить в Панорамном центре для € 600 000…
Квартира 1 спальня
Palaio Faliro, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 159,317
Продается квартира площадью 65 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состоит…
Квартира 3 спальни
Афины, Греция
4 Количество комнат
215 м²
2/1 Этаж
€ 467,994
Продается квартира площадью 215 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
Вилла 4 спальни
Греция, Греция
3 ванных комнат
180 м²
€ 677,097
Сказочный дом. Расположенная на вершине пышного зеленого холма недалеко от Агиои Дека (Санта…
Таунхаус 2 спальни
Полийирос, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 125,000
Продается таунхаус площадью 96 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
Параметры недвижимости в Греции
с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты