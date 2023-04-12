Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Студии

Купить квартира-студия с бассейном в Греции

в Крит
167
в demos kassandras
460
в Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
214
в Municipality of Thessaloniki
762
в The Municipality of Sithonia
122
в Салоники
544
в demos kerkyras
78
в Корфу
77
Показать больше
Студия В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коттедж 2 спальнив Палиури, Греция
Коттедж 2 спальни
Палиури, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 160,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ко…
Коттедж 3 спальнив Афины, Греция
Коттедж 3 спальни
Афины, Греция
2 ванных комнат 350 м²
€ 330,000
For Sale -- Residential Detached house  -- East Attica: Gerakas 350 Sq.m., 3 Bedrooms, 2 Bat…
Квартира 3 спальнив Exohi, Греция
Квартира 3 спальни
Exohi, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 185,000
Продается квартира площадью 145 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тр…
Квартира 3 спальнив Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
1 ванных комнат 115 м²
€ 348,506
Код недвижимости: HPS3703 - Квартира на продажу в Pylea Konstantinopolitika для € 350.000 . …
Вилла 4 спальнив Chaniotis, Греция
Вилла 4 спальни
Chaniotis, Греция
1 ванных комнат 140 м²
€ 3,485,060
Код недвижимости: HPS3073 - Вилла, ЧТОБЫ ПРОДАВАТЬСЯ в Паллини-Чаниотис за € 3.500.000. Это …
Дом 4 спальнив Греция, Греция
Дом 4 спальни
Греция, Греция
6 Количество комнат 350 м²
€ 547,652
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
Квартира 2 комнатыв Афины, Греция
Квартира 2 комнаты
Афины, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м² 1 Этаж
€ 115,000
  Патисия, Като: квартира на продажу 90 кв.м. отремонтированный 21 'фасад, 1-й, 2 спальни, д…
Квартира 5 спаленв Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира 5 спален
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
2 ванных комнат 234 м²
€ 600,000
Код недвижимости: HPS3311 - Мезонет, который нужно пролить в Панорамном центре для € 600 000…
Квартира 1 спальняв Palaio Faliro, Греция
Квартира 1 спальня
Palaio Faliro, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 159,317
Продается квартира площадью 65 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состоит…
Квартира 3 спальнив Афины, Греция
Квартира 3 спальни
Афины, Греция
4 Количество комнат 215 м² 2/1 Этаж
€ 467,994
Продается квартира площадью 215 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
Вилла 4 спальнив Греция, Греция
Вилла 4 спальни
Греция, Греция
3 ванных комнат 180 м²
€ 677,097
Сказочный дом. Расположенная на вершине пышного зеленого холма недалеко от Агиои Дека (Санта…
Таунхаус 2 спальнив Полийирос, Греция
Таунхаус 2 спальни
Полийирос, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 125,000
Продается таунхаус площадью 96 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…

Параметры недвижимости в Греции

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти