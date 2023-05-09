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Виллы с бассейном в периферийная единица Спорады, Греция

Skiathos Municipality
3
Скиатос
3
Вилла В архив
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1 объект найдено
Вилла 6 спален в Achladias, Греция
Вилла 6 спален
Achladias, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 1
€ 2,000,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Спорады, Греция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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