ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
9
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Крит
периферия Крит
Agios Vasileios Municipality
Спилион
Жильё с видом на горы в Спилион, Греция
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коттедж 4 спальни
Lavdas, Греция
6 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 640,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из о…
Дом 5 комнат
периферия Пелопоннес, Греция
5 Количество комнат
3 ванных комнат
300 м²
Цена по запросу
Property Code: 58992 - House FOR SALE in Soligeia Pefkali for €390.000 . This 300 sq. m. Hou…
Вилла 1 комната
Souroti, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 180,000
Продается вилла площадью 179 кв.м в пригороде города Салоники. Из окон открывается великолеп…
Квартира 1 спальня
Никити, Греция
1 ванных комнат
60 м²
€ 75,000
Квартира расположена в старой части деревни Никити в 1300 метрах от большого пляжа. Квартира…
Коттедж 3 спальни
Греция, Греция
3 ванных комнат
150 м²
€ 450,000
Продается таунхаус в комплексе расположеном на возвышенности на первой линии. До туристическ…
Квартира 1 спальня
Эфира, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
2/1 Этаж
€ 90,000
Продается квартира площадью 70 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тре…
Дом 2 спальни
Ormos Panagias, Греция
2 ванных комнат
70 м²
€ 300,000
Код недвижимости: HPS2683 - Дом на продажу в Sithonia Ormos Panagias за € 300 000. Это 70 кв…
Таунхаус 3 спальни
Tagarades, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 190,000
Продается таунхаус площадью 120 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…
Дом 3 спальни
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
257 м²
€ 971,209
Продается 3-этажный коттедж площадью 257 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
Коттедж 2 спальни
Kalyvia, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 160,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 120 кв.м в северной Греции. Цокольный этаж состоит из г…
Таунхаус 3 спальни
The Municipality of Sithonia, Греция
3 ванных комнат
€ 160,000
Spalathronisia ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 3 Ванная Площадь: 110 m2, ,…
Коттедж 4 спальни
Kiourktsoglou, Греция
7 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 300,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из одной …
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты