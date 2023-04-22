Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Аттика
  4. периферия Аттика
  5. Municipality of Athens
  6. Спеце
  7. Виллы

Виллы с видом на горы в Спеце, Греция

Вилла В архив
Очистить
3 объекта найдено
Вилла 2 спальни в Спеце, Греция
Вилла 2 спальни
Спеце, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 800,000
Продается 2-этажная вилла площадью 420 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной, одной…
Вилла 3 спальни в Спеце, Греция
Вилла 3 спальни
Спеце, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается 2-этажная вилла площадью 130 кв.м в Аттике на стадии строительства. Первый этаж со…
Вилла 3 спальни в Спеце, Греция
Вилла 3 спальни
Спеце, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 380,000
Продается 2-этажная вилла площадью 125 кв.м в Аттике на стадии строительства. Первый этаж со…
Realting.com
Перейти