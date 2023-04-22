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Коттеджи с видом на море в Спеце, Греция

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 1 спальня в Спеце, Греция
Коттедж 1 спальня
Спеце, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 800,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 140 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из одной спальной ко…
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